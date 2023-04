Il premier inglese Rishi Sunak indagato per conflitto d’interesse Il premier inglese, Rishi Sunak, è indagato per un possibile conflitto d’interesse familiare: al centro dell’inchiesta una struttura di assistenza per bambini, Koru Kids, in cui la moglie del primo ministro avrebbe interessi d’affari. L’investigazione non presuppone ipotesi di reato e non coinvolge per adesso gli organi di polizia o quelli giudiziari.

A cura di Ida Artiaco

Il premier inglese Rishi Sunak e la moglie Akshata Murty.

Il primo ministro inglese, Rishi Sunak, risulta indagato per un possibile conflitto d'interesse familiare, come emerge dal sito ufficiale del commissario parlamentare per gli standard, Daniel Greenberg, e come riportato anche dalla BBC.

Perché Rishi Sunak è indagato

La vicenda al centro dell'inchiesta riguarderebbe una struttura di assistenza per bambini, chiamata Koru Kids, oggetto di progetti legislativi promossi dal governo, nella quale la moglie di Sunak, Akshata Murty, ricchissima ereditiera e businesswoman di origini indiane risulta aver avuto interessi d'affari che il premier non avrebbe a suo tempo dichiarato.

Ad aver aperto l'indagine è stato Daniel Greenberg, nel merito della mancata comunicazione di tutte le compagnie e i business legati al premier e alla sua famiglia. Esistono infatti degli standard di trasparenza nel parlamento che devono essere rispettati. L'investigazione non presuppone ipotesi di reato e non coinvolge per adesso gli organi di polizia o quelli giudiziari.

Il mese scorso la deputata laburista Catherine McKinnell ha accennato alla situazione, sottintendendo che Sunak avrebbe dovuto dichiarare la quota di sua moglie come un interesse rilevante. Una deputata liberaldemocratica, Wendy Chamberlain, ha successivamente sollevato la questione con il consigliere etico di Downing Street.

Le reazioni

"L'incapacità di questo governo di aggiornare le regole o pubblicare un registro degli interessi dei ministri da quasi un anno ha lasciato un buco nero di trasparenza che sta consentendo al primo ministro e a coloro che ha nominato di eludere un controllo adeguato dei loro affari", è stato il commento di Angela Rayner, vice capogruppo dei laburisti, che ha accusato il premier di eludere il "controllo adeguato" perché l'elenco degli interessi dei ministri non viene aggiornato da quasi un anno.

"Se Sunak non ha nulla da nascondere, dovrebbe impegnarsi a pubblicare il registro prima delle elezioni di maggio in modo che i cittadini possano vedere di persona", ha aggiunto.

Chi è Akshata Murty, moglie del premer inglese e famosa ereditiera

Non è un segreto che la moglie di Sunak, Akshata Murty, appartenga ad una delle famiglie più facoltose del Regno Unito. Figlia del magnate indiano Narayana Murthy, è stata la grande fortuna, in termini patrimoniali, dell'attuale primo ministro Tory, che ad oggi ha un patrimonio stimato di 730 milioni di sterline, secondo Sunday Times Rich List. Circa il doppio di quello della Regina Elisabetta, per dare un termine di paragone.

I due si sono sposati nel 2009 e hanno due figlie: Krishna e Anoushka. Già ad aprile scorso era emerso che la donna, direttrice di Catamaran Ventures, avrebbe per anni goduto nel Regno Unito dello status, acquistato per circa 30mila sterline all’anno, che viene concesso ai non domiciliati per non pagare le tasse sui redditi percepiti all’estero.