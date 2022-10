Rishi Sunak è il nuovo premier del Regno Unito: è il primo di origine indiana e di fede induista Rishi Sunak sarà il nuovo premier inglese: succederà a Liz Truss a Downing Street e alla guida del partito conservatore.

A cura di Ida Artiaco

Sarà Rishi Sunak il nuovo primo ministro inglese, che succederà a Liz Truss. È il primo di radici familiari indiane e di fede induista a ricoprire il prestigioso incarico.

Sunak, 42 anni, già cancelliere dello Scacchiere sotto Boris Johnson, ha avuto la via spalancata alla guida del partito conservatore, e di conseguenza anche a Downing Street dall'annuncio in extremis del ritiro della ministra Penny Mordaunt, unica rivale rimasta in corsa fino a oggi dopo la rinuncia di ieri di BoJo.

Sunak è anche uno degli uomini più ricchi del Regno Unito. La fortuna sua e di sua moglie, una ricchissima ereditiera figlia di un miliardario indiano, che ha conosciuto al college negli Stati Uniti, è stimata in oltre 800 milioni di euro, il doppio di quella di re Carlo III. La coppia ha due figli.

Figlio di immigrati indiani arrivati in Gran Bretagna dall’Africa orientale, di estrazione borghese (padre medico, madre farmacista), ha frequentato il Winchester College, una scuola che costa oggi oltre 50mila euro l’anno, per poi a andare a Oxford per studiare PPE (Filosofia, Politica ed Economia), il corso principe della futura classe dirigente.

Poi, c'è stato l'ingresso in politica. Prima sottosegretario, nel 2020 è stato nominato Cancelliere dello Scacchiere da Boris Johnson. Dopo le dimissioni di quest'ultimo, il suo nome è stato in corsa con quello di Liz Truss per la leadership Tory. Ma a inizio settembre, il partito scelse quest'ultima. Una decisione non fortunatissima, dal momento che ha resistito a Downing Street per soli 44 giorni prima di rassegnare le proprie dimissioni.

Dopo il disastro della "mini-finanziaria" di settembre, (una politica fiscale catastrofica che ha fatto crollare la sterlina sul mercato), il governo ha perso due pezzi grossi nel giro di un paio di settimane: il cancelliere dello Scacchiere Kwasi Kwarteng e la ministra dell'Interno Suella Braverman, avevano rassegnato le proprie dimissioni.