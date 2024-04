video suggerito

Il piccolo Arian scomparso in Germania: cosa sono le "ricerche silenziose" studiate con esperti sull'autismo Sono ancora in corso le ricerche del piccolo Arian, il bimbo autistico di 6 anni scomparso in Germania nel pomeriggio di lunedì. I soccorritori hanno realizzato con un team di esperti sull'autismo un piano per riportare a casa il minore.

A cura di Gabriella Mazzeo

Il piccolo Arian

Continuano le ricerche del piccolo Arian, il bimbo autistico di 6 anni scomparso in Germania nel pomeriggio di lunedì scorso. Pe riportare il bimbo a casa sono state messe in campo diverse strategie da parte dei soccorritori e delle forze dell'ordine, ma per il momento nessuna ha sortito gli effetti sperati.

Per questo motivo, le ricerche iniziate con annunci su tutti i media nazionali, volantini e operazioni a tappeto su tutto il territorio della Bassa Sassonia, dove il piccolo Arian vive con la famiglia, si sono lentamente trasformate in una guerra di strategia.

I soccorritori le chiamano "ricerche silenziose" e avvengono principalmente di notte, con luci e torce speciali in dotazione a vigili del fuoco e protezione civile. Il piano è stato studiato con un team di esperti sull'autismo. Arian, infatti, non risponde ai richiami e non sa parlare. Secondo gli investigatori, potrebbe essersi nascosto e sarebbe insensibile a freddo e fame.

In cosa consiste la "ricerca silenziosa"

Circa 200 militari schierati per riportare a casa il bambino sono stati divisi in piccoli gruppi e dotati di apparecchiature per la visione notturna. Ogni notte i diversi gruppi di militari e soccorritori iniziano le ricerche nella boscaglia nei pressi di Bremervörde, dove secondo gli investigatori potrebbe aggirarsi il bambino.

Per il momento, anche questo piano si è rivelato infruttuoso, così come il tentativo di attirare l'attenzione del minore con palloncini, peluches e dolciumi appesi agli alberi nella boscaglia.

I genitori del bambino avevano rivelato alle squadre di soccorso che il piccolo, pur non rispondendo ai richiami del mondo esterno, è sempre stato molto attratto dai fuochi d'artificio. Una tattica che gli investigatori hanno voluto mettere in pratica già dal secondo giorno di ricerche, ma che purtroppo non ha dato per il momento i suoi frutti.