Arian scomparso in Germania, palloncini e peluches per trovare il bimbo autistico: "Non risponde al suo nome" Per trovare il piccolo Arian, il bimbo autistico scomparso 4 giorni fa in Germania, le forze dell'ordine si stanno avvalendo dei mezzi più disparati. Il minore non risponde al proprio nome e non parla: in uso anche palloncini e peluches per richiamare la sua attenzione.

A cura di Gabriella Mazzeo

Il piccolo Arian

Ancora nessuna notizia del piccolo Arian, il bimbo autistico di 6 anni scomparso da 4 giorni in Germania. Le ricerche sono ancora in corso su tutto il territorio della Bassa Sassonia, in particolare a Bremervoerde, dove il bimbo è stato visto l'ultima volta. Per riportare a casa il minore sono stati mobilitati centinaia di soccorritori e altrettanti volontari che cercano di dare il loro contribuito alle ricerche.

Le immagini delle telecamere di sorveglianza

Le riprese di alcune telecamere di videosorveglianza del posto mostrano il bambino che 4 giorni fa si stava allontanando da solo dalla propria abitazione. Le autorità stanno visionando le immagini di diversi circuiti di sicurezza del centro cittadino e dei negozi lungo la strada nel tentativo di ricostruire il percorso fatto da Arian dopo l'allontanamento. Secondo il portavoce della polizia locale, la situazione è molto seria ma centinaia di persone sono al lavoro per riportare il bimbo a casa sano e salvo.

Palloncini e peluches per rintracciarlo

Per raggiungere il piccolo, le cui ultime tracce portano in direzione nord lungo il fiume, sono stati schierati elicotteri, droni e perfino i cani molecolari. Si procede però con misure molto particolari, poiché il bimbo autistico non risponde ad alcun richiamo e non parla. Nel tentativo di riportarlo a casa, i soccorritori stanno facendo ricorso a palloncini colorati, merendine e orsetti gommosi disposti in punti strategici delle zone di ricerca per attirare la sua attenzione.

Dispiegato anche l'esercito

Il bimbo indossa una tuta da jogging, un pullover e delle calze. Secondo le autorità si muove tra boschi e campagne in giorni di gran freddo. Durante le operazioni è stato schierato anche l'esercito: circa 450 militari impegnati nelle ricerche insieme ad agenti di polizia, vigili del fuoco e volontari.

Secondo le autorità tedesche, il bimbo potrebbe essere anche insensibile al freddo e alla fame. Dopo essersi perso, potrebbe essersi nascosto.