Il Pakistan bombarda l’Afghanistan: “La pazienza è finita, ora è guerra aperta”. Scontri al confine

Il Pakistan ha bombardato nella mattinata di oggi, 27 febbraio, le province afghane di Kabul, Kandahar e Paktika. Il ministro degli Esteri: “Guerra aperta tra noi e voi”. Operazioni di rappresaglia al confine.

Un nuovo fronte si apre in Medioriente. Il Pakistan ha bombardato le province e le città afghane di Kabul, Kandahar e Paktika questa mattina, poche ore dopo che le forze afghane avevano attaccato le truppe di frontiera pakistane in quella che il governo talebano ha definito una rappresaglia per precedenti attacchi aerei. Come riporta la BBC, non si può ancora verificare in maniera indipendente la presenza di vittime.

Il ministro della Difesa pakistano ha dichiarato nelle scorse ore "guerra aperta" al governo talebano in Afghanistan, dopo lo scontro tra le due parti. "La nostra pazienza ha raggiunto il limite. Ora è guerra aperta tra noi e voi", ha scritto Khawaja Asif su X, mentre il primo ministro pakistano Shehbaz Sharif ha dichiarato che le forze armate del suo Paese possono "schiacciare" gli aggressori, in seguito agli attacchi aerei sul vicino Afghanistan. "Le nostre forze hanno la piena capacità di schiacciare qualsiasi ambizione aggressiva", ha affermato Sharif, secondo la pagina X del governo pakistano. "L'intera nazione è al fianco delle forze armate pakistane", ha aggiunto.

Anche il ministro degli Interni pakistano Mohsin Naqvi ha dichiarato che gli attacchi in Afghanistan sono stati una "risposta appropriata. Le forze armate pakistane hanno dato una risposta adeguata all'aggressione aperta dei talebani afghani", ha affermato Naqvi. Dopo che Islamabad ha lanciato attacchi aerei sulle città chiave di Kabul e Kandahar, l'Afghanistan ha a sua volta ripreso gli attacchi contro le truppe pakistane lungo il confine comune. Il portavoce del governo talebano Zabihullah Mujahid ha scritto su X che "dopo gli attacchi aerei a Kabul, Kandahar e in altre province, sono state nuovamente lanciate operazioni di rappresaglia su vasta scala contro le posizioni dei soldati pakistani, anche in direzione di Kandahar e Helmand".

Su quanto sta succedendo è intervenuto anche il segretario generale delle Nazioni Unite Antonio Guterres che insieme al capo dei diritti umani Volker Türk ha fatto appello al dialogo e al rispetto dei diritti umani mentre sono in corso scontri fra Pakistan e Afghanistan. Guterres ha esortato entrambe le nazioni a rispettare rigorosamente i propri obblighi derivanti dal diritto internazionale, con particolare attenzione al diritto internazionale umanitario. Türk ha lanciato un appello al dialogo tra i due Paesi. L'Iran, invece, si è offerto di mediare, mentre il ministro degli Esteri dell'Arabia Saudita, alleato del Pakistan, ha incontrato la sua controparte pakistana per discutere come ridurre le tensioni.