Il monaco le invia sue foto nudo, lei lo denuncia ma lui evita il processo: “Sono foto spirituali”

Un monaco cattolico che ha inviato a una conoscente diverse foto in cui compare completamente nudo ha evitato il processo e ogni conseguenza sostenendo che si trattava esclusivamente di immagini spirituali. Pur ammettendo di avere centinaia di foto di sé stesso completamente nudo e di averne inviate alcune alla donna che poi lo ha denunciato, la 56enne britannica Lisa Love, il religioso ha sempre sostenuto che quegli scatti non hanno alcun tipo di contenuto sessuale.

La vicenda inizia alla fine del 2024 quando il monaco, oggi 77enne, inviò alla donna diversi scatti di sé stesso completamente nudo sulla spiaggia in riva al mare. La donna lo denunciò immediatamente sia alla polizia sia al suo ordine religioso e il monaco fu raggiunto dalla polizia nel monastero un'isola al largo della costa del Galles meridionale e quindi arrestato con l'accusa di aggressione e molestie sessuali.

Mentre era in libertà su cauzione, però, il monaco era fuggito dall'isola e si ritiene che si sia rifugiato in ​​Belgio. Nel frattempo l'inchiesta a suo carico è proseguita ma nei giorni scorsi è arrivata a conclusione con un finale che la donna non si aspettava.

Il Crown Prosecution Service infatti le ha comunicato di aver accolto la versione del monaco stabilendo che non ci sarà nessun rinvio a giudizio perché quegli scatti erano effettivamente sullo scatti di natura spirituale. Una decisione che ha sconvolto la 56enne che ha accusato la polizia di aver protetto il monaco proprio per il suo status di religioso.

"Ha ammesso di aver inviato le foto, non riesco a capire perché non venga portato in tribunale" ha dichiarato la donna al Daily Mail, aggiungendo: "Dice che le immagini sono arte e ora la polizia concorda con lui sul fatto che siano spirituali ma ditemi dove nella Bibbia si dice di saltellare nudi su una spiaggia".

La donna aveva conosciuto il monaco alloggiando più volte coi genitori e i figli nei pressi dell'abbazia in cui l'uomo al tempo viveva e aveva stretto con lui una semplice conoscenza. Per questo lo stupore è stato tanto quando lui ha iniziato ad inviarle fotografie di nudo. Inizialmente lei lo ha ignorato ma lui ha proseguito nell'invio fino alla denuncia. "A causa della mia natura amichevole e ingenua, gli investigatori hanno deciso che me la sono cercata. Le fotografie erano indesiderate, ritraggono un uomo nudo, ma poiché lui dice che sono spirituali, la fa franca" ha concluso la donna.