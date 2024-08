video suggerito

Il medico: "Giochi troppo col cellulare", ma l'11enne Ronnie ha un raro tumore al cervello Ronnie è un bambino inglese di Sudbury, nel Suffolk. Qualche mese fa i genitori lo hanno portato dal medico di famiglia perché lamentava fitte al collo. "Ti abbassi troppo sullo smartphone, per questo ti fa male" gli ha detto il dottore. Ma il dolore non è andato via, e anzi è peggiorato. Fino alla terribile diagnosi della risonanza magnetica dello scorso febbraio…

A cura di Biagio Chiariello

immagine di repertorio

Come molti ragazzini della sua età anche Ronnie, undicenne britannico di Sudbury, nel Suffolk, amava trascorrere molti weekend giocando ai videogiochi sul proprio smartphone. Quando ha iniziato a soffrire di dolore al collo, il suo medico di famiglia ha ipotizzato che quel dolore potesse essere dovuto allo sforzo causato dal chinarsi per guardare il telefono.

Il giovane è stato quindi indirizzato a un fisioterapista per ricevere aiuto con quella che si credeva fosse una ‘lesione da sforzo ripetitivo‘. Ma gli esercizi ai quali Ronnie si è sottoposto lo hanno fatto letteralmente "piangere di dolore" e, soprattutto, non hanno portato a nessun miglioramento.

Così i suoi genitori Vicky, 50 anni, e Nick, 58 anni, lo scorso febbraio hanno richiesto una risonanza magnetica. I risultati sono stati impietosi: nel suo cervello, vicino alla parte superiore della spina dorsale, è stato trovato un tumore. Ulteriori analisi hanno rivelato che si trattava di un ‘glioma diffuso della linea mediana‘ (DIPG), un raro tipo di cancro al cervello che colpisce solo circa 20-30 bambini all'anno in Regno Unito, per lo più di età compresa tra cinque e 10 anni.

La maggior parte di chi ne soffre non supera i 12 mesi dalla diagnosi. Solo il 2% dei pazienti riesce ad andare oltre i cinque anni. In media, i pazienti a cui è stato diagnosticato il DIPG possono aspettarsi di sopravvivere tra gli otto e gli 11 mesi.

Suo padre Nick ha detto che scoprire che il suo bambino aveva un cancro al cervello è stato come "essere investito da un autobus". Ronnie "non migliorava. Piangeva di dolore e frustrazione e poi c'era questo intorpidimento della mano destra", ha detto al Daily Mail. "Quando abbiamo ricevuto i risultati della risonanza magnetica, non riuscivamo a credere alla notizia del cancro al cervello" ha ammesso l'uomo.

Il bambino è già stato sottoposto ad un intervento chirurgico e a cicli di radioterapia, ma le altre opzioni di trattamento per il DIPG nel Regno Unito sono limitate. Tuttavia, i suoi genitori hanno riposto le loro speranze in un farmaco chiamato ‘ONC201' che è attualmente in fase di sperimentazione negli Stati Uniti e ha mostrato risultati promettenti nella lotta contro il tipo specifico di male che affligge Ronnie, ovvero una mutazione chiamata ‘H3K27'.

Peraltro il giovane studente, impossibilitato a tornare a scuola, assume un dosaggio elevato di steroidi per ridurre il gonfiore che circonda il tumore. Ma uno sfortunato effetto collaterale di questi farmaci è che il suo viso e il suo stomaco sono "come esplosi" di conseguenza, ha detto ancora Nick. "Nessuno dovrebbe affrontare la devastazione di un tumore al cervello, figuriamoci un bambino" ha aggiunto il papà.

Charlie Allsebrook, responsabile dello sviluppo della comunità presso l'ente di beneficenza Brain Tumour Research, ha affermato: "È straziante apprendere della diagnosi di Ronnie. È un duro promemoria del fatto che i tumori al cervello sono indiscriminati; possono colpire chiunque a qualsiasi età".

Se vogliamo trovare trattamenti più blandi e, infine, una cura per tutti i tipi di tumori al cervello, dobbiamo investire nella ricerca nel Regno Unito per migliorare i risultati, in modo che genitori come Nick e Vicky non debbano affrontare la realtà di perdere un figlio a causa di un tumore al cervello".