Il marito è in viaggio per lavoro: moglie uccide i figli di 11 e 14 anni nelle loro camere e poi si suicida

La 4enne Monika Rubacha ha ucciso i figli Josh ed Emma nella loro casa in Florida, prima di togliersi la vita. Il marito era in viaggio di lavoro. Nulla nelle loro vita lasciava presagire ad un simile dramma. La polizia ora sta cercando di capire quale possa essere stato il movente.

Una tragedia che ha lasciato la contea di Manatee, in Florida, senza parole. Una madre ha ucciso i suoi due figli piccoli prima di togliersi la vita, mentre il marito si trovava all’estero per lavoro. L’episodio si è consumato il 26 febbraio nella casa di Lakewood Ranch, una comunità residenziale nella zona metropolitana di Sarasota.

La donna, Monika Rubacha, aveva 44 anni; i figli, Josh, 14 anni, ed Emma, 11 anni, sono stati trovati nelle rispettive camere da letto, tutti con ferite traumatiche. La scoperta è avvenuta dopo che il marito, Richard James, 45 anni, preoccupato per non aver avuto notizie della famiglia per un giorno e mezzo, ha contattato la polizia. Al momento del dramma, James era in Sud America per lavoro e, al suo ritorno negli Stati Uniti, è stato informato dell’accaduto.

Lo sceriffo Rick Wells, a capo delle indagini, ha spiegato che entrando nella proprietà gli agenti hanno trovato quella che è stata definita “una scena del crimine violenta”. Wells ha aggiunto: “Non comprendiamo cosa stia accadendo nella vita delle persone e nella loro salute mentale, cosa accade dietro le porte di casa, e un caso così orribile è qualcosa che forse nessuno avrebbe potuto prevedere.”

“Al momento, non ci sono prove che altre persone siano state coinvolte,” ha precisato. Lo sceriffo ha sottolineato che non c’erano segnali che lasciassero presagire la tragedia: “Non sappiamo se ci fossero segnali che magari i familiari non hanno colto — non lo sappiamo. Tutto ciò che possiamo fare è parlare con le famiglie e far sapere che, se notate qualcosa e un membro della famiglia ha bisogno di aiuto, bisogna intervenire e cercare di fornire quell’aiuto.” Ora le autorità stanno lavorando per chiarire il movente del gesto.

Randy Warren, responsabile della comunicazione della MCSO, ha raccontato il dramma vissuto dal padre: “È stata una cosa orribile, orribile da vedere anche per i nostri agenti. Ed è ancora peggio il fatto che questo padre e marito stava tornando dal Sud America. È dovuto volare qui stamattina ed è stato informato di quanto accaduto. È una giornata incredibilmente emotiva per lui. La scena non è affatto piacevole.”

La famiglia si era trasferita dal Missouri circa tre anni fa e non risultano precedenti interventi della polizia nella loro abitazione. Prima della tragedia, Rubacha appariva sui social media come madre e moglie felice: una foto del 2018 era stata commentata da un’amica definendoli “la famiglia perfetta”.

Il Lake Club di Lakewood Ranch, la comunità recintata dove viveva la famiglia, ha espresso cordoglio: “I nostri cuori sono con la famiglia e con tutte le persone colpite durante questo momento incredibilmente difficile.” L’area è nota per ville multimilionarie, tra cui una precedentemente acquistata dal cantante Mick Jagger.