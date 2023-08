Il governatore del Texas ha installato seghe circolari nel fiume per fermare i migranti messicani Dopo aver installato chilometri di filo spinato lungo il lato texano del fiume Rio Grande lo Stato del Texas – nell’ambito di un’operazione chiama Lone Star – ha posizionato anche boe a forma di botte non attraversabili nel mezzo del fiume a luglio. Le boe, inoltre, sono state dotate di una lama metallica tagliente.

Lame dentate simili a seghe circolari tra le boe del fiume Rio Grande per tentare di dissuadere i migranti in arrivo dal Messico. L'iniziativa, disumana e brutale, è stata adottata nelle scorse settimane da Greg Abbott, governatore dello stato del Texas nonché fedelissimo di Donald Trump, ed ha già causato diverse vittime: mercoledì scorso, ad esempio, il cadavere di un uomo è stato trovato incastrato e dilaniato tra le controverse boe posizionate in mezzo al fiume, a poche decine di metri dalla riva e da Eagle Pass, la prima cittadina statunitense che si incontra.

A renderlo noto è stata Alicia Bárcena, ministra degli esteri messicana, spiegando che sono in corso ulteriori indagini per stabilire l'identità del migrante morto, la sua esatta nazionalità e naturalmente le cause del decesso, sebbene appaia chiaro che il malcapitato è rimasto incastrato tra le boe dopo essere stato ferito dalle lame.

Dopo aver installato chilometri di bobine di filo spinato lungo il lato texano del fiume Rio Grande lo Stato del Texas – nell'ambito di un'operazione chiama Lone Star – ha posizionato anche un quarto di miglio di boe a forma di botte non attraversabili nel mezzo del fiume a luglio. Le boe, inoltre, sono state dotate di una lama metallica tagliente. L'iniziativa, voluta proprio dal governatore Abbott, è stata accompagnata da non poche polemiche nella convinzione che sia il filo spinato che le boe siano "trappole disumana" che avrebbero ferito non solo uomini adulti, ma anche bambini e donne incinta che quotidianamente oltrepassano il confine tra Messico e Stati Uniti. Lo stesso Dipartimento di Giustizia ha citato in giudizio il Texas alla fine di luglio per costringerlo a rimuovere le boe, definendole un pericolo non autorizzato.

Il numero di migranti sorpresi ad attraversare illegalmente il confine tra Stati Uniti e Messico è diminuito da quando Biden ha sviluppato una nuova politica restrittiva in materia di asilo a maggio. Anche così, a giugno ne sono stati arrestati circa 100mile. Oltre alla barriera di confine, l'operazione Lone Star di Abbott ha incluso anche il dispiegamento di migliaia di truppe della Guardia Nazionale e una campagna per portare i migranti in autobus verso le città a guida democratica più a nord.