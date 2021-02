Il corpo di Athian Rivera, un bambino di due anni, è stato trovato in un cassonetto di un condominio di Cheyenne, nel Wyoming. Per questo è stato arrestato il compagno della madre, un uomo di 27 anni. L'accusa è di omicidio e abusi sul minore. Sua madre, Kassy Orona, aveva denunciato la sua scomparsa ed erano iniziate le ricerche che hanno portato prima al cassonetto dei rifiuti e poi al compagno della 25enne che lo avrebbe ucciso.

Wyatt Lamb è stato arrestato nell'appartamento in cui viveva con la donna e con il bambino e attualmente è in custodia in carcere. Non è stata resa nota la causa della morte del bambino che dovrebbe emergere con l'autopsia. Nella ricerca del corpo sono stati coinvolti gli agenti di polizia, i vigili del fuoco e i residenti della zona. La madre, Orena, ha scritto sul suo account Facebook: "Ogni giorno mi sveglio e non riesco ad accettare quello che è successo o il fatto che non potrò più vederti sorridere o correre quando ti inseguivo per gioco". Per la famiglia del bambino è stata creata una pagina GoFundMe da un amico.

Il piccolo aveva un fratellino, con il quale giocava e guardava i cartoni animati. Non è stato reso noto dalla polizia in che modo il 27enne possa essere coinvolto nella scomparsa e nella morte del piccolo Athian. I risultati dell'autopsia non sono stati resi noti. Lamb aveva precedenti penali che per il momento non sembrano però ricollegabili a casi di maltrattamenti in famiglia. Qualche giorno prima del ritrovamento era stata denunciata la scomparsa del bimbo dalla madre e in zona era partita la gara tra i residenti per aiutare in quello che, si sperava, fosse un caso di scomparsa con un lieto fine dietro l'angolo. Il bimbo però non è mai tornato a casa e il suo corpo è stato trovato a diversi giorni dalla sua morte, secondo quanto rivelato dai medici che hanno analizzato il cadavere.