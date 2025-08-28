Il fidanzato va a pescare per un giorno e lei scompare, i resti della 39enne Meihong He trovati un anno dopo

Meihong He, 39 anni, è stata trovata morta un anno dopo la sua scomparsa. I suoi resti sono stati trovati in un deposito in Oregon. La donna si sarebbe allontanata dopo che il fidanzato l’aveva salutata per andare a pescare con alcuni amici. La polizia indaga su un sospettato 59enne.

Meihong He

Sono stati rinvenuti in un deposito in Oregon i resti di una donna di 39 anni scomparsa un anno fa. Meihong He, detta Kiki, era sparita il 25 maggio del 2024 e i suoi resti sono stati ritrovati in un deposito della contea di Kickitat dopo la telefonata alle forze dell'ordine di alcuni residenti.

La 39enne residente in Montana si trovava a Glenwood poco prima della scomparsa. Con lei vi era il fidanzato che ha sempre dichiarato alle forze dell'ordine di averla lasciata sola per una battuta di pesca con alcuni amici a Underwood. La famiglia della donna è stata informata del ritrovamento del cadavere. Non vi sono al momento indagati, ma le autorità hanno riferito di aver iniziato degli accertamenti su Michael Robinson, 59 anni, sospettato per il delitto.

L'uomo è stato arrestato il 25 agosto per molestie sessuali e da allora si trova nella prigione della contea di Larimer in attesa di estradizione dal Colorado all'Oregon. La polizia ha chiesto la massima collaborazione da parte della cittadinanza, segnalando anche un numero di telefono per fornire informazioni sul caso.

Cosa possa essere accaduto alla 39enne è ancora in fase di accertamento e non è chiaro se Robinson, al momento solo sospettato per la scomparsa, conoscesse la giovane. Stando a quanto scoperto dalla polizia nel corso delle indagini, poco prima di sparire Meihong He sarebbe stata vista per le strade di Glenwood proprio con Robinson.

L'uomo sarà interrogato nel carcere nel quale si trova dalla fine di agosto per reati sessuali legati ad altri casi. Per il momento, non risulta accusato della scomparsa della 39enne, ma solo sospettato. Sarà la polizia a definire le prove contro di lui e a stabilire quale fosse il grado di conoscenza tra l'uomo e la giovane sparita per un anno.

Le indagini, promette la polizia statunitense, sono ancora nella loro fase iniziale.