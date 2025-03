video suggerito

Il Ceo di Ryanair va al ristorante e nel conto gli addebitano 7 euro di "spazio extra tra le gambe" E 'spazio extra per le gambe' non è l'unico sovrapprezzo della "vendetta" che un ristorante irlandese, il Luvida Restaurant, ha riservato al CEO di Ryanair, Michael O'Leary: voci molto simili ai costi aggiuntivi fatti pagare dalla low cost ai propri clienti. La vicenda, con tanto di scontrino postato sui social del locale, ha scatenato l'ironia dei social media.

A cura di Biagio Chiariello

È stata una trovata decisamente riuscita quella organizzata da un ristorante di Navan, nella contea di Meath, in Irlanda, nei confronti del CEO di Ryanair, Michael O'Leary. Nel suo conto sono stati infatti aggiunti alcuni extra, tra cui un addebito per lo "spazio extra per le gambe", i "posti a sedere prioritari" e una "prenotazione in area riservata", per un totale di circa 38 euro in più. O'Leary ha poi ammesso di aver trovato divertente lo scherzo.

L'episodio gioca ironicamente sulla politica di Ryanair, nota per i numerosi costi aggiuntivi per servizi che in altre compagnie aeree sono considerati standard. Ad esempio, la compagnia low-cost irlandese applica una tariffa aggiuntiva per la scelta del posto a sedere, che varia in base alla posizione e al tipo di sedile. I posti con spazio extra per le gambe, come quelli nelle file 1, 2 (D, E, F) e 16-17, hanno un costo che oscilla tra 11€ e 33€ per volo.

L'idea di addebitare costi extra per servizi aggiuntivi non è nuova nel settore delle compagnie aeree low-cost. Tuttavia, includerli nel conto di un cliente in un ristorante rappresenta un'interpretazione creativa e ironica di questa pratica commerciale.

Il ristorante, Luvida Restaurant, ha pubblicamente ringraziato O'Leary per la sua visita, augurandosi che non si fosse offeso per l’aggiunta di queste "commissioni extra":

"Grazie a Michael O'Leary per aver scelto di cenare con noi stasera! È stato un piacere ospitarla. Spero che non si dispiaccia se abbiamo aggiunto alcuni costi aggiuntivi al suo conto per lo spazio extra per le gambe, i posti a sedere prioritari e la prenotazione dell'area silenziosa".

Questo gesto ha suscitato reazioni molto ironiche, ma comunque positive, tra i clienti e sui social media, con molti che hanno elogiato l'ingegno del ristorante nel coinvolgere il famoso CEO in una burla leggera e divertente.