Idf spara contro un’auto in Cisgiordania, uccisa famiglia palestinese: morti padre, madre e figli di 5 e 7 anni

Un famiglia palestinese è stata uccisa dall’Idf vicino a un checkpoint a Tammun, in Cisgiordania. Un 37enne, la moglie e due bambini di 5 e 7 anni sono stati raggiunti da proiettili alla testa e al volto. Feriti anche altri due figli di 8 e 11 anni.

La cerimonia funebre della famiglia palestinese uccisa dalle forze israeliane nel villaggio di Tammun, in Cisgiordania.

In Cisgiordania le Forze di difesa israeliane (Idf) hanno ucciso quattro membri di una famiglia, padre, madre e i loro due figli piccoli, a un checkpoint nel villaggio di Tammun. Lo ha riferito il ministero della Salute del territorio palestinese. Le quattro persone sono state raggiunte da proiettili alla testa e al volto.

Le vittime si chiamavano Mohammed, di 5 anni, Othman, di 7, cieco e con bisogni speciali, la madre Waad Bani Odeh, di 35 anni, e il padre Ali Bani Odeh, di 37. Stavano attraversando in auto la loro città natale di Tamoun nella tarda serata di sabato, quando le forze israeliane hanno aperto il fuoco.

Le forze di sicurezza israeliane hanno affermato di aver aperto il fuoco contro un'auto che si stava dirigendo a forte velocità verso di loro che si trovavano fermi al checkpoint. Secondo l'agenzia di stampa palestinese Wafa, gli altri due figli della coppia, di 8 e 11 anni, sono rimasti feriti dalle schegge.

Questa mattina, una grande folla si è radunata nel villaggio per trasportare i corpi delle vittime prima di deporli a terra. L'esercito e la polizia israeliani hanno dichiarato in un comunicato stampa congiunto che l'incidente è avvenuto durante un'operazione congiunta della polizia di frontiera e dei soldati, volta ad "arrestare individui sospettati di coinvolgimento in attività terroristiche contro le forze di sicurezza".

"Un veicolo ha accelerato in direzione delle forze di sicurezza", che hanno risposto aprendo il fuoco e uccidendo "quattro palestinesi che si trovavano a bordo", secondo il comunicato.

Il ministero degli Affari Esteri palestinese ha reagito, sottolineando che questi "crimini" non sono stati episodi "isolati", ma parte di un'"aggressione sistematica e su vasta scala".

Secondo un conteggio dell'Afp, basato sui dati del Ministero della Salute palestinese, almeno 1.049 palestinesi, tra cui molti combattenti ma anche civili, sono stati uccisi da soldati o coloni israeliani in Cisgiordania dall'inizio della guerra a Gaza.

Secondo i dati ufficiali israeliani, almeno 45 israeliani, tra civili e soldati, sono stati uccisi in quella zona in attacchi palestinesi o durante operazioni militari israeliane.