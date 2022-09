I capelli restano impigliati nel nastro che trasporta i bagagli: ragazza muore in aeroporto Il terribile incidente all’aeroporto internazionale Louis Armstrong di New Orleans, nello stato della Florida. I capelli della 26enne impigliati nel nastro che trasporta i bagagli.

A cura di Antonio Palma

Un drammatico quanto assurdo incidente in aeroporto è costato la vita a una giovane donna di 26 anni in Usa. I suoi capelli sono rimasti impigliati nel nastro che trasporta i bagagli e lei è stata trascinata violentemente e ferita a morte.

La terribile sequenza all'aeroporto internazionale Louis Armstrong di New Orleans, nello stato della Florida, dove la vittima lavorava come addetta. Secondo quanto ricostruito finora, la 26enne Jermani Thompson, questo il nome della ragazza, era in servizio sulla pista dello scalo americano dove gli aerei sono parcheggiati quando si son svolti i fatti.

Il dramma si è consumato in pochi attimi nella serata di martedì scorso, 30 agosto. Erano le 22 circa e la 26enne stava lavorando nel carico-scarico bagagli. Secondo quanto comunicato da un portavoce del GAT Airline Ground Support, la ditta per cui lavorava Thompson, la ragazza era impegnata a scaricare un aereo della Frontier Airlines che era atterrato da poco quando, per motivi ancora da accertare, i suoi lunghi capelli sono rimasti impigliati in un nastro trasportatore, si sono aggrovigliati e lei è stata trascinata via.

Immediatamente soccorsa e poi trasportata d’urgenza in ospedale, la 26enne è morta poco dopo per le ferite riportate nell’incidente sul lavoro. “Siamo affranti e stiamo supportando la sua famiglia e i suoi amici nel miglior modo possibile” assicurano dalla ditta. “Esprimiamo le nostre più sentite condoglianze in seguito alla tragica morte di un membro del team del nostro partner commerciale di assistenza a terra all'aeroporto internazionale Louis Armstrong di New Orleans. I nostri pensieri vanno alla sua famiglia e i suoi cari in questo momento difficile", ha affermato un portavoce di Frontier Airlines.