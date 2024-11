video suggerito

Ha sempre mal d'orecchi, pensa a un'infezione ma la visita dal dentista gli salva la vita: era cancro La storia di un uomo britannico che per mesi aveva accusato mal d'orecchi e credeva si trattasse di una fastidiosa infezione. Una visita di routine dal dentista però gli ha salvato la vita: si trattava di un cancro.

A cura di Antonio Palma

Una semplice visita di routine dal dentista ha salvato la vita a un uomo britannico di 59 anni Harvey Deaton. Per mesi l’uomo aveva accusato mal d’orecchi e credeva si trattasse di una fastidiosa infezione e così e per quella si era curato a casa ma con sua grande sorpresa si trattava in realtà di un cancro alla lingua che solo il suo dentista ha saputo individuare.

"L'ho preso al momento giusto. Sono fortunato ad essere qui” ha dichiarato l’ex dirigente d’azienda al Daily Mail, ricostruendo la sua storia. Durante i vari mesi di sintomi sempre più fastidiosi alle orecchie, l’uomo pensava a disturbi passeggeri e si era rivolto quindi al suo medico di base ma senza alcun risultato concreto. Nonostante le vari cure con antibiotici e lavaggi auricolari, dopo sei mesi soffriva ancora di mal d'orecchi quando ha preso appuntamento dal dentista.

Una decisione del tutto autonoma rispetto al suo problema ma che si è rivelata fondamentale per salvargli la vita. Durante la visita, infatti, il dentista si è accorto di una strana macchia rossa nella sua bocca dovuta a una vecchia ferita da scottatura che non guariva. Il medico gli ha consigliato di farsi visitare subito da uno specialista chirurgo maxillo facciale dandogli le indicazioni esatte.

Pochi giorni dopo il 59enne ha scoperto che la vera causa del suo mal d'orecchi e della macchia in bocca era un cancro alla lingua, classificato come un tipo di cancro della testa e del collo. La massa cancerosa al quarto stadio, infatti, si era diffusa sotto la lingua, fino a uno dei suoi linfonodi. Il mal d'orecchi è uno dei sintomi tipici ma ovviamente lui lo ignorava.

Harvey è stato sottoposto a 35 sedute di radioterapia alla testa e al collo e a tre dosi di chemioterapia, nell'arco di sette settimane. Un anno dopo la fine del trattamento, l’uomo è guarito anche se viene ancora tenuto sotto controllo medico. Ora fa volontariato per un’associazione per la lotta al cancro e ha deciso di raccontare la sua storia per sensibilizzare le persone sui segnali a cui fare attenzione.