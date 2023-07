Guerra Ucraina-Russia, Usa: “Controffensiva di Kiev ora in massima spinta”. Missili russi su Odessa Gli ultimi aggiornamenti sulla guerra in Ucraina e le notizie di giovedì 27 luglio. Secondo il Pentagono, Kiev sta impiegando ora il massimo sforzo nella controffensiva ucraina. Mosca intanto ha lanciato un Massiccio attacco con droni e missili Kalibr.

A cura di Antonio Palma

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Guerra in Ucraina ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

La vera controffensiva ucraina è iniziata, le operazioni militari per recuperare i territori occupati dai russi durante le prime fasi della guerra sarebbero in pieno sviluppo proprio in queste ore. Lo affermano due funzionari del Pentagono al New York Times parlando di "migliaia di rinforzi, molti dei quali addestrati ed equipaggiati dall'Occidente" dispiegati nella battaglia. Dopo le sconfitte nelle battaglie iniziali nel tentativo di testare la linea difensiva russa, Kiev starebbe ora dando massimo sforzo e massima spinta alla controffensiva. Mosca intanto attacca nuovamente il porto di Odessa con un massiccio lancio di droni e missili sull’Ucraina.

Bombardamenti ucraini nella regione di Zaporizhia

Dopo due mesi di stallo, l’Ucraina quindi sta dando una nuova spinta all’offensiva nel sud del paese e sta riversando migliaia di rinforzi addestrati ed equipaggiati dall'occidente in un punto debole delle difese russe nella regione di Zaporizhzhia. L'Ucraina sta anche tentando un accerchiamento parziale di Bakhmut, spingendo da nord e da sud per minacciare le forze russe all'interno. L'agenzia di stampa statale russa Tass conferma pesanti bombardamenti ucraini nella regione di Zaporizhia parlando anche di utilizzo di bombe a grappolo. Secondo molti analisti, Kiev sta cambiando tattica su gran parte della linea del fronte usando massicciamente bombe su posizioni russe specifiche per poi tentare di liberare con unità di fanteria specializzate piccoli corridoi in cui far fluire i carri armati.

Nonostante le difficoltà, dunque, Kiev è fermamente convinta di poter guadagnare terreno. Lo stesso Zelensky ha affermato che l'Ucraina riuscirà a reintegrare rapidamente la Crimea nel suo tessuto statale. "Ho tenuto diverse riunioni importanti sulla preparazione di eventi internazionali ad agosto, tra cui la Piattaforma di Crimea. Stiamo anche preparando un elenco di misure di disoccupazione per la Crimea. Passi completi: sicurezza, economia e sociale. Possiamo reintegrare rapidamente la Crimea nel tessuto statale dell'Ucraina", ha detto Zelensky che oggi ha visitato la città di Dnipro, nel sud-est dell'Ucraina in un incontro con alti funzionari per discutere dei rifornimenti al fronte e delle difese aeree.

Massiccio attacco russo con droni e missili Kalibr

Intanto la Russia ha lanciato un massiccio attacco missilistico e con droni durante la notte. Le forze di difesa ucraine hanno comunicato di aver abbattuto otto droni ‘Shahed' ma non i razzi Kalibr che hanno fatto danni e vittime. Le truppe russe hanno colpito di nuovo l'infrastruttura portuale di Odessa ma anche le regioni di Kherson, Dnipropetrovsk e Kharkiv.

Sul fronte diplomatico intanto nelle scorse ore il ministro della Difesa russo Sergei Shoigu ha incontrato il leader nordcoreano Kim Jong Un a Pyongyang per discutere di questioni militari. L'agenzia di stampa ufficiale della Corea de Nord ha detto che Kim e Shoigu hanno raggiunto un accordo su "questioni di mutuo interesse nel campo della difesa e sicurezza nazionale e sul contesto di sicurezza regionale e internazionale". La Moldavia invece ha ordinato a 45 diplomatici russi e personale dell'ambasciata di andarsene, riducendo drasticamente il numero di funzionari che la Russia può avere nella sua capitale citando anni di "azioni ostili" da parte di Mosca.

Gli approfondimenti sul conflitto russo-ucraino