Guerra Ucraina – Russia, i servizi di Mosca hanno minacciato le famiglie dei leader del gruppo Wagner Secondo fonti della sicurezza del Regno Unito membri dei servizi segreti russi avrebbero minacciato i familiari dei leader del gruppo Wagner protagonista sabato di un tentato colpo di stato in Russia.

A cura di Davide Falcioni

Tra le ragioni che hanno indotto i leader del gruppo Wagner ad interrompere sabato scorso la loro marcia su Mosca potrebbero esserci state le minacce rivolte dai servizi di sicurezza russi alle loro famiglie. Lo riporta il Telegraph, che cita fonti della sicurezza del Regno Unito. Secondo il quotidiano, questo potrebbe aver contribuito alla decisione di Prigozhin di annullare improvvisamente l'operazione militare. Secondo le stesse fonti, le truppe della Wagner ammontavano solo a 8mila uomini anziché 25mila e molto probabilmente avrebbero rischiato una sconfitta se avessero tentato di prendere la capitale.

Putin conferma: "Piloti russi uccisi dalla Wagner. Sono eroi che hanno salvato la Russia"

Di certo, comunque, la loro avanzata verso la capitale russa non è stata pacifica, come ha confermato ieri lo stesso Putin nel discorso alla nazione rendendo omaggio ai piloti delle forze armate regolari uccisi nel corso dell'ammutinamento della Wagner: una conferma che c'è stata battaglia nelle ore in cui il gruppo di mercenari marciava verso Mosca e che velivoli russi sono stati abbattuti negli scontri. "Il coraggio e il sacrificio di sé dei piloti caduti come eroi hanno salvato la Russia da conseguenze tragiche e devastanti", ha detto Putin, aggiungendo che la ribellione ha minacciato l'esistenza stessa della Russia e coloro che l'hanno sostenuta saranno puniti. Non sono state fornite informazioni ufficiali su quanti piloti sono morti o quanti aerei siano stati abbattuti. Alcuni canali Telegram che monitorano l'attività militare della Russia, incluso il blog Rybar che ha più di un milione di abbonati, hanno riferito sabato che 13 piloti russi sono stati uccisi durante l'ammutinamento di Wagner. Tra gli aerei abbattuti ci sarebbero tre elicotteri da guerra elettronica Mi-8 MTPR e un aereo Il-18 con il suo equipaggio, secondo quanto riporta Rybar. Non ci sono verifiche indipendenti su queste notizie, né è chiaro in quali circostanze siano morti i piloti a cui Putin ha fatto riferimento.

Nato: "Pronti a reagire rapidamente in caso di necessità"

Nel frattempo, dopo il caos generato dal tentato golpe del capo del gruppo Wagner, Evgeny Prigozhin, e dopo il suo trasferimento in Bielorussia, la Nato ha fatto sapere che sta monitorando "molto da vicino" la situazione in Russia ed è pronta ad agire rapidamente in caso di necessità. Lo ha affermato il segretario generale dell'Alleanza Atlantica, Jens Stoltenberg. "Prima di tutto, penso che sia un po' presto per dirlo esattamente perché le cose potrebbero ancora evolversi. In secondo luogo, stiamo ovviamente monitorando molto da vicino e siamo in grado di reagire rapidamente in caso di necessità", ha detto durante una conferenza stampa congiunta con il presidente lituano, Gitanas Nauseda, e il ministro della Difesa tedesco, Boris Pistorius, in Lituania. Stoltenberg ha osservato che la situazione attorno al tentato ammutinamento di Prigozhin è un affare interno della Russia. "Ciò su cui si concentra la Nato è sostenere l'Ucraina", ha detto. "Questa è una questione russa", ha aggiunto riferendosi all'ammutinamento.

