Putin riappare in video dopo la rivolta Wagner: “Modernizzare l’industria contro le sfide esterne” Il presidente russo Vladimir Putin si è rivolto ai partecipanti e agli ospiti dell’XI International Youth Industrial Forum nel suo primo discorso video dopo la rivolta del gruppo Wagner: “Lo sviluppo e la modernizzazione dell’industria sono la nostra priorità assoluta”.

A cura di Antonio Palma

"Lo sviluppo e la modernizzazione dell'industria rimane una priorità per la Russia di fronte a gravi sfide esterne" così il presidente russo Vladimir Putin si è rivolto ai partecipanti e agli ospiti dell'XI International Youth Industrial Forum "Ingegneri del futuro – 2023" nel suo primo discorso video dopo la rivolta del gruppo Wagner e del suo leader Prigozhin che sono arrivati a poche centinaia di chilometri da Mosca prima di fare marcia indietro. Nel suo discorso video il leader del Cremlino non ha fatto accenno alcuno al tentativo di colpo di stato e di ribellione interna che per ore ha tenuto col fiato sospetto il mondo intero

Il discorso di Putin, il primo dopo il tentato golpe di Wagner di sabato scorso, è avvenuto in collegamento con i partecipanti all'evento e non è escluso che fosse registrato. "Lo sviluppo e la modernizzazione dell'industria sono la nostra priorità assoluta. Pertanto, continueremo a stimolare l'introduzione delle ultime tecnologie, soluzioni digitali e standard ambientali avanzati", ha sottolineato il capo della Federazione Russa come riportano le agenzie locali

Nel suo discorso, Putin ha chiesto di aggiornare i programmi di istruzione professionale, formazione e riqualificazione del personale, anche per le industrie di base. "Bisogna aggiornare i programmi per l'istruzione professionale, la formazione e la riqualificazione del personale, anche per le industrie di base come l'ingegneria meccanica, la costruzione navale e aeronautica, la costruzione di macchine utensili e strumenti, la robotica e l'elettronica, la produzione di attrezzature industriali" ha dichiarato infatti il leader russo.

Il Presidente russo infatti ha sottolineato che lo sviluppo dell'industria nazionale, il rafforzamento della sicurezza e la sovranità tecnologica dipendono in gran parte dalle risorse umane. "Sono queste persone – sia giovani che specialisti esperti – che hanno assicurato il funzionamento stabile dell'industria russa, il suo sviluppo di fronte a gravi sfide esterne e hanno ottenuto un aumento della produzione dei prodotti più importanti per la vita del Paese – civile e di difesa", ha detto Putin che già nelle scorse settimane aveva ammesso la mancanza di tecnologia avanzata prodotta nel Paese dopo le sanzioni internazionali per la guerra in Ucraina .

Il capo di stato russo ha concluso il suo discorso sostenendo che sempre più giovani professionisti stanno arrivando nelle imprese russe: "competenti, creativi e di mentalità moderna, pronti ad assumersi responsabilità e offrire soluzioni".