Putin dopo la marcia del gruppo Wagner verso Mosca: “Non sono riusciti a spaccare la Russia” Il presidente russo Vladimir Putin parla alla nazione Dopo l’ammutinamento dei mercenari della Wagner di sabato. “Abbiamo evitato spargimento di sangue. Ma tutti i nostri sono rimasti fedeli al Paese”.

A cura di Biagio Chiariello

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Guerra in Ucraina ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

"Non sono riusciti a spaccare la Russia, ma una ribellione armata sarebbe stata soppressa in ogni caso”. Così il presidente russo Vladimir Putin nel discorso alla nazione dal Cremlino replica all'ammutinamento dei mercenari del gruppo Wagner avvenuto sabato scorso con la marcia verso Mosca.

Putin ha assicurato di aver fatto "importanti passi per evitare grandi spargimenti di sangue. Questo ha richiesto tempo, incluso lasciare che coloro che hanno commesso un errore cambiassero idea e vedessero le conseguenze a cui le loro scelte avrebbero portato" ha detto con un chiaro riferimento al leader dei miliziani, Yevgeny Prigozhin.

Le azioni di quest'ultimo sono state definito come un tradimento "tanto del paese" quanto degli stessi combattenti della Wagner. Ha poi ribadito "che qualsiasi tentativo di avviare un ammutinamento fallirà".

“L'intera società ha la responsabilità unita per il destino della Patria. Sono state prese tutte le decisioni necessarie per neutralizzare la minaccia che si era presentata" ha aggiunto il capo del Cremlino.

“I neonazisti ucraini" e "i nostri nemici all'estero volevano proprio questo, che soldati russi uccidessero altri russi, che la nostra società si spaccasse, soffocasse nel sangue. Invece tutti i nostri militari, i nostri servizi speciali, sono riusciti a conservare la loro fedeltà al loro Paese, hanno salvato la Russia dalla distruzione”, ha aggiunto ancora in diretta tv.

Poi si è rivolto direttamente ai miliziani della Wagner "possono sottoscrivere un contratto per mettersi agli ordini del ministero della Difesa, tornare alle loro famiglie o riparare in Bielorussia”, dove si stanno allestendo dei campi per la compagnia privata militare fondata da Prigozhin.

Contemporaneamente al discorso di Vladimir Putin, anche Aleksandr Lukashenko parlerà stasera alla nazione. Lo riferiscono media bielorussi. Il presidente russo si è dichiarato "grato al presidente bielorusso Lukashenko "per il contributo dato a risolvere la situazione"