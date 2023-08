Guerra in Ucraina, Russia lancia nuovo attacco di droni su Kiev, Zelensky: “Potenziare le nostre difese aeree” Gli ultimi aggiornamenti sulla guerra in Ucraina e le notizie del 3 agosto: la Russia ha lanciato per l’ottava notte consecutiva un attacco di droni su Kiev. Tutti i velivoli sarebbero stati intercettati e abbattuti.

Un nuovo allarme aereo è scattato la scorsa notte a Kiev per un attacco di droni russi. A renderlo noto l'amministrazione della città spiegando che le forze di difesa aerea ucraina stanno operando per respingerli, mentre la popolazione di tutta la regione della capitale ucraina è stata invitata a raggiungere i rifugi e non abbandonarli fino ad avviso di cessato allarme.

Le forze di difesa ucraine – secondo Rbc Ucraina – sarebbero finora riuscite a distruggere tutti i droni Shahed diretti sulla città; il capo dell'Amministrazione militare della città Serhiy Popko ha sottolineato che l'attacco di questa notte è l'ottavo di fila. "Le forze e i mezzi di difesa aerea hanno individuato e distrutto circa una dozzina di obiettivi aerei in avvicinamento a Kiev", ha scritto su Telegram. L'attacco alla capitale ucraina, ha aggiunto, "è durato esattamente 3 ore. È stato l'820esimo per Kiev dall'inizio dell'invasione. Il nemico pagherà sicuramente per ognuno di questi allarmi". Al momento non ci sono notizie di danni e vittime.

Zelensky: "Potenziare le difese aeree ucraine"

Proprio la mole di attacchi di aerei senza pilota che stanno subendo le città ucraine ha convinto il presidente Volodymyr Zelensky a chiedere di potenziare la fornitura di sistemi di difesa aerea. Lo riporta Ukrinform. "È stata una giornata lunga e molto impegnativa. Al mattino, abbiamo ricevuto rapporti dai nostri guerrieri, dalla difesa aerea sull'abbattimento di droni Shaheds. Alcuni di loro sono stati abbattuti. Ma solo una parte di essi. Fortunatamente le persone non sono rimaste ferite – ha precisato -. Stiamo facendo del nostro meglio con i nostri partner per aumentare la fornitura di sistemi di difesa aerea". Secondo Zelensky è molto importante che il mondo non si abitui a questo terrore russo.

Zelensky: "Putin vuole scatenare una catastrofe globale"

Il leader ucraino inoltre ha accusato Vladimir Putin di avere tentato di innescare una "catastrofe globale" e il crollo dei mercati alimentari globali dopo gli attacchi russi contro un silo di grano e strutture di carico al porto di Izmil, sul fiume Danubio. Il governo ucraino ha affermato che 40.000 tonnellate di cereali, che erano state destinate a paesi africani, Cina e Israele, sono state distrutte nell'attacco russo con droni."Per lo stato russo, questa non è solo una battaglia contro la nostra libertà e contro il nostro paese", ha detto Zelensky nel suo consueto discorso notturno."Mosca sta conducendo una battaglia per una catastrofe globale. Nella loro follia, hanno bisogno che i mercati alimentari mondiali crollino, hanno bisogno di una crisi dei prezzi, hanno bisogno di interruzioni nelle forniture", ha commentato Zelensky.

Borrell: "Russia offre grano a basso costo alle economie in via di sviluppo"

Nel frattempo l'Alto Rappresentante Ue per la Politica estera, Josep Borrell, in una lettera ai Paesi in via di sviluppo e a quelli del G20 visionata dalla Reuters ha dichiarato: "La Russia offre grano a basso costo alle economie in via di sviluppo per creare nuove dipendenze, aggravando le vulnerabilità economiche e l'insicurezza alimentare globale". Borrell ha scritto la lettera lunedì per esortare questi Paesi a parlare "con una voce chiara e unificata", per spingere Mosca a tornare all'accordo sul grano, riporta l'agenzia di stampa sul suo sito. "Mentre il mondo si trova ad affrontare l'interruzione delle forniture e l'aumento dei prezzi, la Russia si avvicina ai Paesi vulnerabili con offerte bilaterali di spedizioni di grano a prezzi scontati, fingendo di risolvere un problema che ha creato lei stessa", si legge nella lettera. "Si tratta di una politica cinica che usa deliberatamente il cibo come arma per creare nuove dipendenze, esacerbando le vulnerabilità economiche e l'insicurezza alimentare globale", aggiunge Borrell.

