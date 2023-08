Guerra in Ucraina, Russia: “Abbattuti due droni diretti a Mosca”, Zelensky: “9 morti a Pokrovsk” Gli ultimi aggiornamenti sulla guerra in Ucraina e le notizie del 9 agosto. Mosca accusa Kiev: “Abbattuti due droni ucraini diretti verso la capitale”. Zelensky: “Nove i morti a Pokrovsk, Putin pagherà”

A cura di Biagio Chiariello

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Guerra in Ucraina ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Due droni da combattimento ucraini diretti a Mosca sono stati abbattuti dalle forze del Cremlino. Lo ha annunciato il sindaco Sergey Sobyanin citato dalla Tass. "Due droni hanno tentato di sorvolare la città – ha scritto su Telegram -. Entrambi sono stati abbattuti dai sistemi di difesa aerea, uno nella zona di Domodedovo e un altro vicino all'autostrada di Minskoe. Non si registrano feriti".

Secondo Sobyanin e un drone è stato abbattuto nella zona di Domodedovo, nella periferia sud della capitale, mentre il secondo è stato abbattuto nell'area autostradale di Minsk, a ovest di Mosca. La conferma di quanto riferito dal sindaco arriva anche dal ministero della Difesa russo "Nella notte è stato sventato il tentativo del regime di Kiev di compiere un attacco terroristico con velivoli senza pilota sul territorio della regione di Mosca. Due droni – spiega una nota – sono stati abbattuti dal sistema anti-aereo" senza causare vittime o danni.

Zelensky: "9 morti a Pokrovsk, Russia pagherà"

In Ucraina invece sale a 9 il numero delle vittime del duplice attacco russo a Pokrovsk, nella regione di Donetsk. Lo ha fatto sapere il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, nel consueto videomessaggio serale. I feriti sono 82, tra cui due bambini (di cui uno in gravi condizioni).

Leggi anche Come sta andando davvero la controffensiva ucraina

"Si chiama Nikita, ha solo 11 anni", ha detto Zelensky, confermando che il secondo attacco è avvenuto quando i soccorsi per il primo erano già cominciati. "Questo è un atto deliberato dei terroristi per causare il maggior dolore, il maggior danno. La Russia si assumerà la massima responsabilità per questo, devono esserci sentenze contro i terroristi", ha aggiunto.

Dagli Usa altre armi all'Ucraina

Intanto gli Stati Uniti si apprestano ad annunciare un nuovo invio di armi all'Ucraina per portare avanti la sua controffensiva entro la fine di questa settimana. Lo ha detto il portavoce del consiglio per la sicurezza nazionale americana, John Kirby, alla Cnn.

Gli approfondimenti sul conflitto russo-ucraino