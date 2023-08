Guerra in Ucraina, Mosca bombarda Pokrovsk, nel Donetsk: 8 morti e 27 feriti Gli ultimi aggiornamenti sulla guerra in Ucraina e le notizie di martedì 8 agosto: 8 morti e 27 feriti nei bombardamenti russi su Pokrovsk, nel Donetsk. Kiev dopo l’incontro per la pace a Jeddah: “Soddisfatti dallo sforzo, al prossimo incontro parteciperanno ancora più Paesi”

Durante la notte sono morte 8 persone e 27 sono rimaste ferite in un attacco missilistico russo contro un edificio residenziale a Pokrovsk, nel Donetsk. A renderlo noto, i media ucraini che hanno citato i dati forniti da Kiev. Un primo missile ha colpito il palazzo residenziale, uccidendo 5 civili, mente la seconda bomba ha causato morti e feriti tra diversi soccorritori intervenuti per aiutare i residenti.

Pokrovsk si trova nel Donetsk, vicino alla linea del fronte, ed è sotto controllo ucraino. Mentre i bombardamenti russi causavano altre vittime, i vertici di Kiev si sono ritrovati a gestire un vertice per la pace tenutosi in Arabia Saudita nel fine settimana. L'Ucraina si è dichiarata soddisfatta dagli sforzi di Jeddah per porre fine ai combattimenti.

Al vertice, però, Mosca non era invitata. Hanno invece preso parte all’incontro circa 40 paesi tra cui Cina, India, Usa e Ucraina.

L’incontro a Jeddah con 40 Paesi

"Siamo molto soddisfatti dei risultati del vertice", ha detto il capo dell'ufficio presidenziale ucraino, Andriy Yermak. "L'incontro in Arabia Saudita è una prova generale per un mondo in cui non c'è posto per l'aggressione selvaggia".

Vi sarebbe un accordo sul prossimo summit ma senza una data di partecipazione precisa. “Parteciperanno ancora più Paesi – ha sottolineato Kiev -. Non dubitiamo del principio che nessuna decisione possa essere presa senza di noi”.

La Russia non è stata invitata al vertice

La Russia in precedenza aveva affermato che un accordo di pace sarebbe stato possibile solo se Kiev avesse deposto le armi. Mosca ha sottolineato in occasione dell’incontro che tratterà solo in caso di resa dell’Ucraina e solo dopo la cessione dei territori occupati, con l’interruzione immediata del rifornimento di armi a Kiev da parte dell’Occidente, che farebbe da garante per la pace.

Il presidente degli Stati Uniti Joe Biden sta pensando a un nuovo pacchetto di aiuti militari da destinare all'Ucraina, secondo quanto fa sapere la Cnn."L'amministrazione – ha detto il capo delle acquisizioni militari americano, Doug Bush, riferendosi all'ufficio gestione del budget – sta lavorando a un pacchetto da presentare al Congresso in autunno. Noi contiamo di poter offrire un forte appoggio, in particolare per aumentare la produzione di munizioni e il loro acquisto in modo da sostenere l'Ucraina".

