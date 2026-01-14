Esteri
Gru crolla su un treno passeggeri: almeno 22 morti e 80 feriti nel nord-est della Thailandia

Almeno 22 morti e 80 feriti nel nord-est della Thailandia: una gru di un cantiere per l’alta velocità è crollata su un treno passeggeri in transito.
A cura di Davide Falcioni
Un grave disastro ferroviario ha colpito il nord-est della Thailandia, dove una gru da cantiere è precipitata su un treno passeggeri in transito, causando almeno 22 morti e circa 80 feriti. Il bilancio, secondo le autorità, resta provvisorio e potrebbe aggravarsi con il proseguire delle operazioni di soccorso.

L’incidente si è verificato nel distretto di Sikhio, nella provincia di Nakhon Ratchasima, a circa 230 chilometri dalla capitale Bangkok. Il convoglio, con a bordo 195 passeggeri, viaggiava lungo una delle tratte più frequentate della regione, collegando la capitale alla provincia di Ubon Ratchathani.

Secondo una prima ricostruzione, il treno stava attraversando un tratto sottostante un grande cantiere per la costruzione di una linea ferroviaria ad alta velocità quando una gru, impegnata nei lavori sopraelevati, ha ceduto improvvisamente. L’impatto ha provocato il deragliamento del treno e un principio d’incendio, poi domato dai soccorritori.

Discarica crolla e travolge gli operai: almeno undici morti e molti dispersi nelle Filippine

Le vittime si trovavano in due delle tre carrozze colpite direttamente dalla struttura metallica. Testimoni raccontano di un boato improvviso, seguito da esplosioni e da una scena di devastazione: una carrozza sarebbe stata praticamente spezzata in due dall’urto.

Il ministro dei Trasporti ha annunciato l’apertura immediata di un’indagine per accertare le responsabilità e verificare le condizioni di sicurezza del cantiere. L’area, infatti, è interessata da un progetto infrastrutturale di lunga durata per una linea ad alta velocità che corre su viadotti in cemento al di sopra della ferrovia esistente.

