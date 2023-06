Greta Thunberg si diploma: “Non potrò più fare scioperi scolastici ma non mi fermerò” “Questo è il mio ultimo sciopero scolastico”, ha scritto la ventenne attivista svedese che però ha specificato di avere intenzione di partecipare ad altre manifestazioni per il clima.

A cura di Antonio Palma

"Oggi mi diplomo, il che significa che non potrò più fare scioperi a scuola per il clima. Questo è quindi l'ultimo sciopero scolastico per me" così Greta Thunberg ha annunciato il suo addio alla scuola superiore da cui tutto il suo percorso di attivista per l'ambiente era partito, ormai nel lontano 2018. Un momento importante dunque per la giovane diventata simbolo dei Fridays For Future che la stessa Greta Thunberg ha voluto rimarcare ricordando la sua esperienza.

Con un lungo messaggio sui social, Greta Thunberg ha ricordato che al momento del suo primo sciopero a scuola, per sensibilizzare l'opinione pubblica sui rischi climatici e per l'ambiente, nessuno pensava che quell'esperienza si potesse sviluppare in tutto il mondo né lei pensava di poterne diventare una delle figure principali.

"Quando ho iniziato a scioperare nel 2018 non mi aspettavo che avrebbe portato a qualcosa. Dopo aver scioperato ogni giorno per tre settimane, eravamo un piccolo gruppo di ragazzini che ha deciso di continuare a farlo ogni venerdì. E l'abbiamo fatto, ed è così che è nato Fridays For Future" ha raccontato Greta.

"Altre persone si sono poi unite a noi ed improvvisamente è diventato un movimento globale che cresce ogni giorno. Nel corso del 2019, milioni di giovani hanno scioperato a scuola per il clima, inondando le strade in oltre 180 paesi. Quando è iniziata la pandemia, abbiamo dovuto trovare nuovi modi per protestare. Con il tempo, abbiamo ricominciato a tornare in strada" ha aggiunto la giovane proseguendo, "Siamo ancora qui e non abbiamo intenzione di andare da nessuna parte. Molto è cambiato da quando abbiamo iniziato, eppure abbiamo ancora molto da fare.

"Ci stiamo ancora muovendo nella direzione sbagliata, dove chi è al potere sacrifica persone emarginate e colpisce il pianeta in nome dell'avidità, del profitto e della crescita economica. Continuano a destabilizzare la biosfera e i nostri sistemi di supporto vitali. Ci stiamo rapidamente avvicinando a potenziali punti critici ecologici e climatici al di fuori del nostro controllo" prosegue il messaggio dell'attivista che conclude: "Noi che possiamo parlare abbiamo il dovere di farlo. Per cambiare tutto, abbiamo bisogno di tutti. Continuerò a protestare il venerdì, anche se tecnicamente non è uno ‘sciopero scolastico. Semplicemente non abbiamo altra scelta che fare tutto il possibile. La lotta è appena iniziata".