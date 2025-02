Grenoble, uomo lancia una granata in un bar, 12 feriti, due sono gravi: esclusa pista del terrorismo

video suggerito

A cura di Davide Falcioni

Terrore a Grenoble, dove ieri sera poco dopo le 20 una granata è esplosa in un bar associativo di rue Claude Kogan, nel quartiere Villeneuve-Village-Olympique, un'area della città francese da tempo alle prese con problemi di microcriminalità e spaccio di droga. L'attacco, definito dal sindaco Éric Piolle come un "atto criminale di violenza inaudita", ha causato 12 feriti, due dei quali in gravi condizioni. Esclusa la matrice terroristica.

Secondo le prime ricostruzioni, un uomo è passato davanti al locale e, senza proferire parola, ha lanciato una granata all'interno della sala principale, al piano terra dell'edificio. L'esplosione ha generato il panico, lasciando sul terreno una scia di sangue. "Una persona è entrata, ha lanciato una granata, non ha detto nulla ed è fuggita", ha dichiarato il procuratore ad interim François Touret de Coucy, presente sul posto e citato da Le Parisien. L'uomo, secondo alcune testimonianze, potrebbe essere stato anche armato di un kalashnikov, ma non è chiaro se l'arma sia stata utilizzata.

Al momento, il bilancio parla di 12 feriti, di cui due in condizioni critiche, anche se non in pericolo di vita. L'ospedale di Grenoble ha attivato il piano bianco per far fronte all'emergenza, mentre 80 vigili del fuoco sono intervenuti per prestare soccorso. I CRS sono stati dispiegati per garantire la sicurezza del quartiere, ancora scosso dall'accaduto.

Le indagini, affidate alla polizia, sono ancora in una fase preliminare. "Nessuna ipotesi è privilegiata al momento", ha precisato il procuratore Touret de Coucy. Tra le piste esplorate, una volta esclusa quella del terrorismo c'è quella del traffico di stupefacenti. Una fonte vicina al caso ha confidato a Le Parisien che si tratterebbe "molto probabilmente di una questione tra criminali". Un regolamento di conti, insomma, molto probabilmente negli ambienti dello spaccio cittadino.