Grecia, la tempesta Daniel si porta via anche l’erba: pecore affamate mangiano 100 kg di marijuana Le inondazioni di inizio mese hanno colpito duramente la Grecia, distruggendo molti terreni agricoli e lasciando così il bestiame a lottare per trovare qualcosa da mangiare. E così alcuni animali, con l’obiettivo di nutrirsi, hanno finito per invadere una serra che produce cannabis terapeutica.

Le recenti alluvioni in Grecia – causate dalla tempesta Daniel – hanno creato non solo tantissimi danni. Diversi animali hanno avuto problemi anche nel procacciarsi il cibo: in particolare un gregge di pecore ha finito per mangiare 100 kg di marijuana.

La mandria affamata ha invaso una serra che produceva cannabis terapeutica vicino alla città di Almyros, nella periferia della Tessaglia, come riferiscono i media locali. Gli animali stavano attraversando le pianure allagate della Tessaglia mostrando "un comportamento strano", come ha spiegato il proprietario del raccolto, peraltro già gravemente danneggiato dalla tempesta.

Abbiamo avuto le alluvioni, e le pecore hanno finito ciò che era rimasto. Abbiamo perso quasi tutto. E ora questo. La mandria è entrata nella serra e ha mangiato ciò che era rimasto. Non so se ridere o piangere”, ha dichiarato.

La tempesta Daniel ha colpito tutto il Mediterraneo all’inizio di settembre, provocando inondazioni e sopratutto perdite di vite umane in Grecia, Turchia, Bulgaria e Libia – il Paese maggiormente colpito, qui i decessi sarebbero almeno 2mila soprattutto a Derna, nella regione di Jabal Al-Akhdar e nella periferia di Al-Marj.

Almeno 15 persone sono invece morte in Grecia dopo che le precipitazioni hanno raggiunto livelli mai visti. Case e ponti sono crollati nel Paese ellenico, scuole, strade e pali della luce sono stati distrutti, animali annegati e i raccolti nella pianura della Tessaglia sono stati spazzati via. Tantissimi gli sfollati. Oltre 100.000 animali sono rimasti uccisi nei tre giorni in cui Daniel si è abbattuta sulla Grecia.