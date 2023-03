Grecia, disastro ferroviario a Larissa. Si scontrano due treni: 32 morti e 85 feriti La sciagura è avvenuta nei pressi della Valle di Tempe, sulla tratta tra Atene e Salonicco. Secondo i media greci si tratta del “peggior disastro ferroviario che il Paese abbia mai conosciuto”. I soccorritori sono ora alla disperata ricerca di sopravvissuti: “Mai visto nulla di simile” ha detto uno di loro.

Gravissimo incidente ferroviario in Grecia, nei pressi della città di Larissa. Almeno 32 persone sono morte e 85 sono rimaste ferite in seguito allo scontro tra un treno merci e uno passeggeri avvenuto nella tarda sera di ieri a circa 380 chilometri a nord di Atene, sulla tratta tra la Capitale e Salonicco. Secondo i media greci, si tratta del "peggior incidente ferroviario che la Grecia abbia mai conosciuto".

L'incidente ferroviario in Grecia

I treni si sono schiantati alle 23:24 a Evangelismos, una cittadina a circa 22 chilometri a nord-est di Larissa e 230 chilometri a nord-ovest di Atene, poco prima della Valle di Tempe, una gola che separa le regioni della Tessaglia e della Macedonia. Costas Agorastos, governatore regionale locale, ha dichiarato alla televisione greca Skai che i due treni si sono schiantati frontalmente ad alta velocità.

"La carrozza uno e due non esistono più e la terza è deragliata", ha detto.

L'operatore ferroviario Hellenic Train ha dichiarato che il treno passeggeri diretto a nord da Atene a Salonicco, la seconda città più grande della Grecia, aveva a bordo circa 350 passeggeri.

Il ministro della Sanità, Thanos Plevris, si è recato sul posto, mentre il ministro degli Interni, Takis Theodorikakos, sta supervisionando la situazione dal centro di gestione della crisi con i capi della polizia e dei vigili del fuoco. Un fascicolo d'inchiesta per chiarire le cause del disastro è stato aperto.

L'operazione di salvataggio dopo l'incidente

È stata subito avviata una vasta operazione di salvataggio: la polizia, 40 vigili del fuoco e 30 ambulanze si sono recate sul luogo dell’incidente per prestare i primi soccorsi. Per provare a sgomberare i detriti e sollevare i vagoni ribaltati sono stati impiegati anche gru e mezzi. "Non ho mai visto niente di simile in tutta la mia vita. È tragico. Cinque ore dopo, troviamo ancora cadaveri", ha detto un soccorritore al lavoro.

Le cause dell'incidente non sono ancora chiare. Secondo le prime ricostruzioni, potrebbe essersi trattato di un errore umano: resta da capire se i due treni circolassero sullo stesso binario o invece uno dei due sia deragliato prima dell'incidente, andandosi a schiantare contro l'altro convoglio che proveniva in senso opposto sull'altro binario.

Le testimonianze

A causa del forte impatto, i rottami dei vagoni sono stati scaraventati a distanza dal luogo dello scontro. "Abbiamo vissuto qualcosa di molto scioccante. Non sono ferito, ma sono macchiato del sangue delle altre persone che sono rimaste ferite accanto a me", ha detto Lazos, un passeggero intervistato dal quotidiano Protothema. "Il treno era in ritardo e si era fermato per qualche minuto quando abbiamo sentito un rumore assordante", ha detto una ragazza in lacrime al sito web del media locale Onlarissa.

Il governatore regionale Kostas Agorastos ha affermato che "più di 250 passeggeri sono stati trasferiti in autobus a Salonicco. Purtroppo è probabile che il bilancio di feriti e morti sia alto. Le carrozze 1 e 2 non esistono più, mentre la 3 è deragliata e si è rovesciata".

Hellenic Train fa parte di Trenitalia

Hellenic Train, la principale compagnia ferroviaria greca, è stata acquisita da Ferrovie dello Stato Italiane nel 2017 ed è ora interamente controllata da Trenitalia. L'azienda opera sia nel trasporto passeggeri che merci. La linea principale su cui vengono offerti collegamenti giornalieri è proprio la Atene-Salonicco.