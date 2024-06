video suggerito

Grave incidente stradale in Germania per la scorta del premier ungherese Orban, morto un poliziotto Questa mattina è morto in un incidente stradale un poliziotto che stava scortando il primo ministro dell’Ungheria Viktor Orban in Germania, a Stoccarda. L’incidente sarebbe stato causato da un’auto che si è inserita in un incrocio, nonostante i blocchi, mentre la scorta passava. Un altro agente è grave. Orban ha potuto proseguire senza problemi. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Luca Pons

Questa mattina, nella strada che porta all'aeroporto di Stoccarda, in Germania, c'è stato un grave incidente stradale tra due motociclette della polizia che stavano scortando il primo ministro ungherese Viktor Orban. Un poliziotto sarebbe morto e un altro sarebbe gravemente. Secondo quanto ricostruito finora, attorno alle 11.15 di oggi una donna di 69 anni che stava guidando una Bmw si sarebbe inserita in un incrocio ignorando il blocco che era stato posto durante il passaggio della scorta di Orban.

Qui si sarebbe scontrata con la moto di un poliziotto di 61 anni, che è morto poco dopo all'ospedale. La moto di quest'ultimo sarebbe finita addosso alla motocicletta di un altro agente, di 27 anni, che stava bloccando il traffico e al momento è gravemente ferito. A riportare la notizia e la dinamica dell'incidente è il quotidiano tedesco Bild. Orban, che in queste ore si trova a Roma per un incontro con la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, si trovava in Germania per assistere alla partita dell'Ungheria contro la Scozia per gli Europei di calcio, che si è svolta ieri sera. Il viaggio del premier ungherese sarebbe continuato senza interruzioni nonostante l'incidente.

Il capo della polizia Markus Eisenbraun ha dichiarato: "Siamo profondamente scioccati dall’incidente dei nostri colleghi. Le tragiche circostanze della morte del nostro stimato collega ci lasciano sbalorditi e colpiscono nel profondo l’intero corpo di polizia di Stoccarda". Le indagini non saranno svolte dagli agenti di Stoccarda, per evitare che siano coinvolti i colleghi delle vittime.