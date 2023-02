Gli Usa abbattono oggetto volante non identificato sul lago Huron: è il quarto in pochi giorni Un nuovo oggetto non identificato, “volante e di forma ottagonale”, è stato abbattuto ieri da aerei da guerra Usa sul lago Huron, in Michigan: la conferma è arrivata dal Pentagono. È la quarta volta nel giro di una settimana che Biden prende una decisione del genere. Nessuna pista è esclusa, neppure che si tratti di Ufo: indagini in corso.

Gli Usa hanno abbattuto ieri un oggetto non identificato, "volante, di forma ottagonale e senza equipaggio", sopra il lago Huron, in Michigan, al confine col Canada. È quanto ha fatto sapere NBC News citando una fonte del Congresso e due funzionari statunitensi, e confermato dal Pentagono.

Si tratta del quarto episodio del genere nel giro di pochi giorni negli States, a partire dal pallone spia cinese, in cui sono dovuti intervenire jet militari per buttare giù un oggetto che sorvolava lo spazio aereo nordamericano.

Cosa sappiamo dell'oggetto abbattuto ieri in Michigan

Si sa che l'oggetto abbattuto ieri a un F-16, identificato per la prima volta sabato scorso sopra i siti militari del Montana, è caduto nel lago e che i militari Usa si aspettano di recuperarlo, come ha spiegato il generale Glen VanHerck, a capo del Comando settentrionale degli Stati Uniti e del Comando di difesa aerospaziale nordamericano (NORAD). La decisione è arrivata ancora una volta dal presidente Joe Biden.

"Questi oggetti non rappresentano una minaccia militare, ma il loro percorso in prossimità di siti sensibili del Dipartimento della Difesa e l'altitudine a cui stavano volando avrebbero potuto rappresentare un pericolo per l'aviazione civile e quindi sollevare preoccupazioni", ha detto ai giornalisti Melissa Dalton, assistente segretario alla Difesa per la difesa nazionale e gli affari emisferici.

Quattro episodi simili in meno di una settimana

Insomma, quanto successo solleva ulteriori interrogativi sull'ondata di oggetti ad alta quota che sono stati abbattuti nell'America del Nord questo mese. Dopo l'abbattimento del pallone spia cinese lo scorso 4 febbraio, l'inquilino della Casa Bianca ha ordinato l'abbattimento di un oggetto sopra l'Alaska settentrionale e di un altro sopra lo Yukon nel Canada nord-occidentale rispettivamente il 10 e 11 febbraio.

Gli oggetti in questione non sono stati identificati pubblicamente, né se ne conosce l'origine. Sia gli Stati Uniti che il Canada stanno ancora lavorando per recuperare i resti, ma la ricerca in Alaska in particolare è stata ostacolata dalle condizioni climatiche.

Nessuna pista esclusa, neanche quella degli Ufo

I funzionari americani sono dunque al lavoro per cercare di capire cosa siano questi oggetti e da dove arrivino. Il generale dell'aeronautica americana che sovrintende allo spazio aereo ha dichiarato domenica che non avrebbe ancora escluso neppure la loro matrice aliena.

Alla domanda dei giornalisti se avesse escluso un'origine extraterrestre per i tre oggetti aerei abbattuti da aerei da guerra statunitensi, il generale Glen VanHerck ha risposto durante un briefing al Pentagono: "Lascerò che la comunità dell'intelligence e quella del controspionaggio lo capiscano. Non ho escluso nulla", aggiungendo: "A questo punto continuiamo a valutare ogni minaccia o potenziale minaccia, sconosciuta, che si avvicina al Nord America nel tentativo di identificarla".

Anche la Cina avrebbe rilevato un oggetto sul Mar Giallo

Anche Pechino, intanto, ha dato notizia della presenza di un oggetto non identificato sul Mar Giallo, aggiungendo che le autorità della Marina cinese si apprestano ad abbatterlo. Lo riferiscono i media locali.

L'oggetto è stato rilevato vicino alla costa della città di Rizhao, nella provincia di Shandong, secondo le autorità marittime provinciali che hanno diramato un comunicato ripreso dal quotidiano Global Times. Le autorità hanno anche chiesto ai pescatori della zona di adottare le necessarie misure di protezione.