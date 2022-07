Gli ultimi istanti prima dell’attentato: Shinzo Abe inquadrato con alle spalle il suo assassino Gli ultimi istanti di vita dell’ex premier giapponese Shinzo Abe sono racchiusi in un video di pochi minuti che ha fatto il giro del mondo. L’ex leader viene inquadrato con alle spalle il 41enne Tetsuya Yamagami, che nella giornata di oggi lo ha aggredito con un’arma da fuoco artigianale.

A cura di Gabriella Mazzeo

Gli ultimi drammatici istanti di Shinzo Abe sono racchiusi in un video di pochi minuti. Il filmato ha fatto il giro del mondo e mostra l‘ex premier giapponese 67enne impegnato in uno dei consueti comizi elettorali a Nara. Durante il suo intervento, l'attentatore ha puntato alle sue spalle un'arma fatta in casa e lo ha colpito con almeno 3 proiettili.

La telecamera ha inquadrato anche i momenti appena dopo la violenta esplosione. L'ex leader giapponese cade a terra gravemente ferito e si vedono i suoi collaboratori raggiungerlo per prestare soccorso. Sull'asfalto l'arma fabbricata in casa dal 41enne Tetsuya Yamagami. L'uomo, residente a Nara, è riuscito ad eludere la sicurezza e ad avvicinarsi ad Abe per poi fare fuoco.

Il 41enne è un ex militare delle Forze di autodifesa. Secondo i media stranieri, avrebbe agito perché "insoddisfatto per l'operato dell'ex capo politico". L'uomo sarebbe stato bloccato subito dopo aver esploso il colpo fatale. La polizia giapponese ha fatto irruzione nell'abitazione del sospettato alla ricerca di altri ordigni esplosivi. Nell'appartamento però non sarebbero state trovate altre armi di produzione artigianale. Le forze dell'ordine indagheranno ulteriormente sui motivi dell'attentato.

I medici hanno cercato di rianimare Abe per almeno 4 ore, ma per il leader giapponese non vi era più nulla da fare. A causare il suo decesso, due ferite sul collo e un proiettile penetrato nel cuore. I dottori hanno provato a bloccare le emorragie, ma senza successo. L'ex premier era ormai in stato di arresto cardiopolmonare e le sue condizioni erano gravi già appena dopo l'attentato.

Il primo ministro giapponese Fumio Kishida ha incontrato il governo d'urgenza e ha sospeso la campagna elettorale per il rinnovo della Camera Alta in programma domenica 10 luglio. Il ministro della Difesa Nobuo Kishi ha parlato di un atto imperdonabile.

L'evento ha sconvolto il Giappone che ha uno dei tassi di criminalità più bassi al mondo. Sono pochissime infatti le armi in circolazione. Solo una famiglia su 175 ne possiede una e sono regolamentate da leggi molto severe. L'acquisto di un'arma da fuoco richiede numerosi controlli.