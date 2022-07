Oggi i funerali di Shinzo Abe, killer: “Ucciso per vendetta: imparato a costruire l’arma su Internet” Si terrà oggi, dopo la veglia al tempio buddista Zojoji, il funerale di Shinzo Abe, l’ex premier giapponese ucciso venerdì scorso in un attentato dal 41enne Tetsuya Yamagami.

A cura di Chiara Ammendola

Shinzo Abe e il suo assassino, Tetsuya Yamagami

Si terranno quest'oggi i funerali di Shinzo Abe, l'ex premier giapponese assassinato lo scorso venerdì a Nara mentre teneva un discorso durante un comizio elettorale. A esplodere i colpi mortali il 41enne Tetsuya Yamagami, che ha utilizzato un'arma di fabbricazione domestica che come ha spiegato alla polizia "ha imparato a costruire da alcuni siti web".

L'uomo è stato arrestato, subito dopo aver ucciso Abe, dagli agenti di sicurezza dell'ex primo ministro. Durante gli interrogatori che si sono tenuti in questi giorni l'ex militare ha confessato di averlo aggredito perché credeva che Abe fosse legato a un'organizzazione religiosa che avrebbe danneggiato la sua famiglia. La madre di Yamagami è infatti una seguace della Chiesa dell'Unificazione, fondata dal reverendo Moon; organizzazione alla quale la donna avrebbe fatto una ingente donazione che avrebbe mandato sul lastrico la famiglia del 41enne.

Un risentimento che avrebbe spinto l'uomo a riversare la sua rabbia nei confronti dell'ex premier che pensava collegato a questo gruppo religioso. In casa gli agenti hanno trovato anche dell'esplosivo che Yamagami si era procurato con l'intenzione di fabbricare una bomba artigianale, idea che avrebbe poi abbandonato: “Ho imparato da internet a costruire l'arma – ha detto l'uomo – avevo pensato di usare una bomba, ma avrei finito per coinvolgere anche persone che non c'entravano nulla”.

Leggi anche Perché l’assassinio di Shinzo Abe segna il Giappone e i rapporti con la Cina

Pur confermando che la madre dell'attentatore apparteneva all'organizzazione, il presidente della Chiesa dell'Unificazione in Giappone, Tomohiro Tanaka, non ha rilasciato alcun dettaglio sugli eventuali contributi finanziari della stessa, spiegando che la signora partecipava agli eventi una volta al mese. La notte scorsa è iniziata una veglia funebre a Tokyo, presso il tempio buddista Zojoji, alla quale hanno preso parte migliaia di persone per rendere omaggio ad Abe.

Quest'oggi si terrà il funerale vero e proprio in forma privata, alla presenza della moglie Akie e degli altri parenti stretti dell'ex premier. Dopo la cerimonia privata, la salma verrà caricata su un'auto che effettuerà un percorso per le strade di Tokyo, passando davanti alla sede del Partito liberaldemocratico, alla residenza del primo ministro (Kantei) e alla Dieta (il parlamento nipponico). Il governo giapponese ha annunciato che oggi le bandiere del Sol levante saranno poste a mezz'asta presso il Kantei, la residenza del primo ministro.