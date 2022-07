Attentato contro Shinzo Abe, l’ex premier giapponese in condizioni gravissime L’ex premier è stato colpito due volte da un uomo con un fucile da caccia durante un evento politico a Nara. L’attentatore è stato arrestato. L’ex premier giapponese è in arresto cardiopolmonare.

A cura di Redazione

L'ex primo ministro giapponese Shinzo Abe è stato vittima di un attentato ed è in condizioni gravi. Abe è stato colpito da due colpi di pistola durante un evento politico nella città di Nara, attorno alle 11,30 ora locale, le 4,30 italiane.

L’ex premier giapponese stava tenendo un discorso per un candidato del suo partito quando è avvenuto l'attacco: diversi testimoni oculari affermano di aver visto un uomo con una grande arma da fuoco – probabilmente un fucile da caccia – puntare Abe ed esplodere dei colpi, due dei quali hanno raggiunto il bersaglio. L’uomo sarebbe stato preso in custodia dalla polizia.

Abe è stato colpito due volte alla schiena ed è caduto a terra. Le condizioni dell'ex primo ministro Abe sono attualmente sconosciute", ha detto ai giornalisti Hirokazu Matsuno, segretario capo di gabinetto del governo giapponese, mentre l’ex governatore di Tokyo Yoichi Masuzoe ha dichiarato in un tweet che il signor Abe è in uno stato di arresto cardiopolmonare, un termine che in Giappone è spesso usato prima che una morte sia ufficialmente confermata.

La polizia nipponica ha arrestato il 41enne Tetsuya Yamagami con l'accusa di tentato omicidio per aver esploso i due colpi di arma da fuoco contro l'ex premier. L'uomo, un residente locale, era riuscito a eludere la sicurezza e ad avvicinarsi ad Abe, impegnato in un discorso elettorale. Ancora poco chiare le ragioni del gesto.

Si tratterebbe di un ex militare, membro della marina delle forze di auto difesa giapponesi, secondo quanto ha reso noto l'emittente Fuji Tv. Secondo testimoni oculari, si sarebbe avvicinato Shinzo Abe da dietro mentre l'ex premier stava pronunciando il suo discorso. Il primo colpo che l'assalitore ha sparato, un minuto dopo l'inizio del discorso, non sembra aver colpito nessuno. Dopo il secondo, Shinzo Abe si è accasciato al suolo.

Chi è Shinzo Abe

Membro del partito di centro destra liberal democratico, di cui era esponente della corrente più conservatrice, Shinzo Abe è stato primo ministro del Giappone tra il 2006 e il 2007 e poi tra il 2012 e il 2020. È stato il più longevo primo ministro della storia giapponese, nonché il più giovane mai assurto a tale carica.

Nel 2013 fu protagonista di una serie di riforme economiche volte a risollevare l’economia del Paese, che furono denominate Abenomics e attirarono la curiosità di tutto il mondo: tali misure combinarono un forte aumento della spesa e del debito pubblico, nonché un forte deprezzamento dello Yen, con l’obiettivo di far uscire il Paese da uno stato di stagnazione e di deflazione. In politica estera, invece, si ricorda la sua posizione decisamente atlantista e la sua politica di riarmo del Giappone, dopo la demilitarizzazione seguita alla seconda guerra mondiale.

Vendetta religiosa dietro l’attentato?

Secondo i media giapponesi potrebbe esserci il fanatismo religioso dietro l'attentato. Pochi giorni fa è stato infatti il quarto anniversario della

morte di Shoko Asahara, uno dei fondatori del nuovo movimento religioso giapponese Aum Shinrikyo, che nel 2004 fu riconosciuto colpevole di essere stato mandante dell'attentato col gas nervino alla metropolitana di Tokyo del 1995, La condanna a morte del capo della setta venne eseguita l'8 luglio 2018 quando al governo c'era prorpio Shinzo Abe.

Usa scioccati dall'attentato

L'ambasciatore Usa a Tokyo Rahm Emanuel ha affermato di essere "rattristato e scioccato" per l'attacco contro l'ex primo ministro giapponese Shinzo Abe. “Siamo tutti rattristati e scioccati dalla vicenda dell'ex premier Shinzo Abe. Abe-san è stato un leader eccezionale del Giappone e un alleato incrollabile degli Usa. Il governo degli Stati Uniti e il popolo americano stanno pregando per la vita di Abe -san, la sua famiglia e il popolo giapponese", ha rimarcato Emanuel.

Il segretario di Stato Usa Antony Blinken ha espresso allarme e tristezza. "Questo è un momento molto, molto triste", ha detto Blinken a margine del vertice ministeriale degli Esteri del G20 in corso a Bali, in Indonesia. "Non conosciamo le sue condizioni. Gli Usa sono profondamente rattristati e preoccupati e i nostri primi pensieri sono per lui e la sua famiglia", ha aggiunto secondo i media nipponici. "È devastante la notizia dell'attentato all'ex premier Shinzo Abe", così anche l'ex presidente Donald Trump."Preghiamo tutti per lui – ha scritto – un mio vero amico e, cosa molto più importante, l'America".