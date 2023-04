Giappone, folle lancia bomba contro il premier Kishida ad un comizio: evacuato dopo l’esplosione L’attentato, compiuta nella città di Wakayama, non ha fatto feriti. Il presunto attentatore è stato arrestato: avrebbe lanciato un ordigno artigianale contro il capo del governo che rassicura: “Non cambierò i miei programmi”

A cura di Biagio Chiariello

Il primo ministro giapponese Fumio Kishida è scampato ad un attentato mentre stava prendendo parte ad un comizio pubblico, nella giornata di oggi, sabato 15 aprile, quando una persona ha lanciato contro di lui quella che sembra essere un ordigno esplosivo rudimentale e a bassa potenza, forse una bomba carta o un fumogeno. I fatti sono avvenuti nella città di Wakayama, porto nel Giappone occidentale, intorno alle 11.30 ora locale (le 4.30 in Italia).

La persona che ha lanciato la presunta bomba è stata immediatamente arrestata. Si tratta di un ragazzo di 24 anni.

Come riferisce l'agenzia Jiji, Kishida è stato evacuato ed ora è al sicuro. Sulla scena si è sentito un boato simile a un'esplosione, afferma la rete televisiva pubblica Nhk. I filmati mostrano alcuni uomini della sicurezza bloccano e portare via un uomo, mentre la gente sgombera l'area. Al momento sembra che non ci siano altre persone ferite.

"Ho visto lanciare qualcosa, ma sono riuscito a scappare e in quel momento ho potuto sentire l'esplosione", ha detto il primo ministro, che ha anche affermato che, nonostante l'incidente, "continuerà con i suoi eventi elettorali previsti per oggi e domani".

Torna dunque la paura in Giappone a neanche un anno dall'attentato dell'ex premier Shinzo Abe, raggiunto da due colpi di arma da fuoco, mentre partecipava a una iniziativa elettorale nella città di Nara, nella regione centrale. Le autorità locali stanno cercando di far luce sull'accaduto. Ma secondo gli inquirenti si tratterebbe del gesto di uno squilibrato.

"Sono atterrato poco fa a Tokyo per il G7 Esteri e voglio esprimere tutta la mia solidarietà a Kishida vittima di un atto intimidatorio durante un comizio. Sono felice di sapere che sta bene. Ringrazio le autorità giapponesi per la loro accoglienza". Lo ha detto il vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani, in un post su Twitter.