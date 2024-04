video suggerito

Germania, adolescenti progettavano un attacco terroristico: arrestati 3 minori tra i 15 e i 16 anni Tre minori tra i 15 e i 16 anni sono stati arrestati con l'accusa di aver programmato un attacco terroristico in Germania. I tre giovani avrebbero confessato agli investigatori di aver già programmato l'attentato.

A cura di Gabriella Mazzeo

Tre minori sono stati arrestati in Germania occidentali perché sospettati di pianificare un attacco terroristico. Due ragazze e un ragazzo di età tra i 15 e i 16 anni sono fortemente sospettati di aver pianificato un attacco terroristico "di matrice islamica" e il gruppo è stato arrestato nella Renania Settentrionale – Vestfalia. Secondo la Procura di Dusseldof, i tre avrebbero anche ammesso davanti agli inquirenti ti essere pronti ad entrare in azione e di aver pianificato fino al momento dell'arresto buona parte del loro piano.

I tre minorenni arrestati, secondo la Procura di Dusseldof, erano pronti a compiere omicidi e si erano impegnati ad effettuare attacchi terroristici nella regione. L'indagine è ancora in corso e per il momento gli inquirenti hanno deciso di diffondere meno dettagli possibili su quanto scoperto durante l'inchiesta, ma secondo Bild i tre giovani stavano pianificando di compiere attacchi con molotov e coltelli nei centri cittadini. L'obiettivo, sempre secondo le prime informazioni, sarebbero stati cittadini cristiani nei pressi di chiese e luoghi di culto. Stando alle indagini, gli arrestati stavano valutando l'idea di procurarsi anche delle armi da fuoco.

Da qualche tempo la Germania è in massima allerta per gli attacchi terroristici dopo l'allargamento del conflitto tra Israele e Hamas. Il capo dell'intelligence interna tedesca ha avvertito che il rischio di attacchi è "molto reale", più di quanto non sia stato per molto tempo. I tre minori sono stati arrestati e ascoltati dagli inquirenti, che hanno raccolto le loro deposizioni e hanno continuato a indagare nel tentativo di scoprire come questi adolescenti possano essersi radicalizzati e chi c'è dietro la commissione di un attentato a tre minori tra i 15 e i 16 anni. Secondo le informazioni finora nelle mani degli investigatori, i tre avevano già programmato l'attacco.