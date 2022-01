Genitori poliziotti si suicidano: il neonato orfano sarà adottato da un parente Clayton Osteen e Victoria Pacheco, due vicesceriffi di 24 e 23 anni della Florida, si sono tolti la vita nei giorni scorsi, rendendo orfano il piccolo Jayce, di appena un mese.

Sarà un parente ad occuparsi del figlio orfano di Clayton Osteen e Victoria Pacheco, due vicesceriffi della Florida che si sono tolti la vita nei giorni scorsi. I poliziotti dell'ufficio dello sceriffo della contea di St. Lucie "sono morti suicidi durante la prima settimana del nuovo anno", ha annunciato martedì lo stesso sceriffo Ken Mascara. Osteen, 24 anni, ha tentato di uccidersi il 31 dicembre e due giorni dopo il dispositivo che lo teneva in vita è stato spento. Pacheco, 23 anni, si è suicidata il 4 gennaio dopo la morte di Osteen, secondo Mascara.

La coppia ha così lasciato il loro bambino di appena un mese, Jayce, che ora sarà adottato da un "membro stretto della famiglia", ha annunciato Kelly Ridle, un'amica di Osteen, nel messaggio che accompagna la raccolta di beneficenza inaugurata su GoFundMe a favore del bambino.

"L'ultima settimana è stata una delle più difficili della mia vita", ha scritto Kelly nel suo post. "La peggior telefonata che si possa ricevere proprio mentre stava arrivando la vigilia di Capodanno ha cambiato il corso di così tante vite. I nostri cuori hanno sofferto per tutti, ma soprattutto per il piccolo Jayce che non potrà mai sapere che ragazzo fantastico, divertente e premuroso fosse suo padre. O quanto Clayton adorava e amava sia Jayce che sua madre", ha aggiunto. "Poi accadde l'impensabile. Due giorni dopo Bob mi chiamava con la notizia che l'amore di Clayton, la dolce mamma di Jayce, Victoria, ci aveva lasciati allo stesso modo per stare con Clayton…" La donna ha spiegato che coppia ha trascorso la loro "breve carriere" in polizia, servendo la loro comunità e il loro Paese.

"Il dolore è profondo. I genitori non dovrebbero dover seppellire i propri figli", ha scritto. "Fratelli e migliori amici dovrebbero essere chiamati a ricevere sostegno. I bambini dovrebbero crescere circondati dall'amore dei loro genitori".

Ci sono due modi per aiutare il piccolo Jayce: o facendo una donazione su GoFundMe o, sempre online, tramite l'ufficio dello sceriffo della contea di St. Lucie e aggiungendo "Jayce Osteen" nelle note.