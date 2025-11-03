Galles, neonato di nove mesi muore sbranato da un cane in casa

Tragedia a Rogiet, nel Galles: un neonato di nove mesi è morto dopo essere stato aggredito da un cane in un’abitazione. La polizia del Gwent ha sequestrato l’animale e avviato un’indagine.

Una tragedia si è consumata nella tranquilla comunità di Rogiet, un piccolo villaggio del Monmouthshire, in Galles: un neonato di appena nove mesi è morto in seguito a un violento attacco da parte di un cane.

L’allarme è scattato intorno alle 18 di ieri, quando la polizia del Gwent è intervenuta in un’abitazione di Crossway dopo la segnalazione di un’aggressione. Nonostante il rapido intervento dei soccorsi, per il bambino non c’è stato nulla da fare: è stato dichiarato morto sul posto.

Il cane responsabile dell’attacco è stato sequestrato e rimosso dalla proprietà. Le autorità hanno aperto un’indagine per chiarire la dinamica dei fatti e stabilire eventuali responsabilità. “Comprendiamo le preoccupazioni della comunità – ha dichiarato il sovrintendente capo John Davies – ma chiediamo a tutti di evitare speculazioni mentre proseguono gli accertamenti.” La polizia ha inoltre invitato i cittadini a mantenere rispetto e discrezione, sottolineando il possibile impatto emotivo della vicenda sui familiari e sugli amici della vittima. “I nostri pensieri sono con loro in questo momento terribilmente difficile”, si legge nel comunicato ufficiale.

Leggi anche Partorisce in casa e lascia il figlio vicino ai cassonetti: il neonato salvato da un passante

Sul posto sono intervenuti anche i servizi d’emergenza gallesi con un’unità di risposta avanzata, un paramedico specializzato, un responsabile operativo e un’ambulanza di soccorso, supportati dal team per interventi in aree pericolose.