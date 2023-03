Galles, 5 ragazzi scomparsi dopo una serata in discoteca: 3 sono stati trovati morti in auto Tutti e cinque i ragazzi sono stati trovati dopo 24 ore in un’automobile: tre di loro sono morti, altri due sono ricoverati in gravi condizioni.

A cura di Davide Falcioni

Dopo una ricerca durata oltre 24 ore la polizia gallese ha trovato i cinque giovani scomparsi sabato scorso a Gwent, nel Galles meridionale: tre di loro sono morti mentre gli altri due sono stati ricoverati in ospedale con ferite gravi. I cinque erano a bordo di un'automobile rinvenuta la scorsa notte, ma su cosa sia loro accaduto le indagini sono ancora in corso ed è stato fatto appello ai cittadini delle zona affinché chi sa qualcosa parli.

I nomi dei cinque scomparsi sono Sophie Russon, 20 anni, Eve Smith, 21, Darcy Ross, 21, Shane Loughlin, 32 anni, e Rafel Jeanne-Actie, 24. La polizia non ha al momento specificato chi abbia perso la vita. Si sa solo che sabato la comitiva aveva trascorso una serata fuori a Newport, nel Galles del sud, e che nella giornata di ieri i familiari hanno lanciato l'allarme non vedendolo rincasare. Solo nel corso della serata, tuttavia, la polizia avrebbe iniziato a condurre le ricerche con la doverosa attenzione.

La madre di Sophie Russon ha infatti dichiarato: "Agli agenti sembrava non importare niente, ho dovuto cercare da sola mia figlia. È stato frustrante vedere il disinteresse della polizia verso questa vicenda. Sembrava non volessero saperne niente. Credo che pensassero che Sophie avesse i postumi di una sbornia e che si trovasse da qualche parte, ma è una ragazza assennata che lavora in banca e non si prende un giorno di ferie da tre anni. Non è una che va sempre in discoteca a Cardiff. Il venerdì sera è più probabile che faccia da babysitter in modo che altre persone possano uscire. Non sarebbe mai svanita in questo modo a meno che qualcosa non fosse andato storto". I presentimenti della donna si sono rivelati azzeccati. Sua figlia, infatti, si trovava nella Volkswagen insieme ai quattro amici.