Furgone resta intrappolato al passaggio a livello: treno lo distrugge, autista miracolosamente illeso

I fatti sono avvenuti Wola Filipowska, piccolo comune a ovest di Cracovia, in Polonia. Un furgone resta bloccato su un passaggio a livello e viene centrato da un treno in corsa. A raccontare ogni istante, con una precisione agghiacciante, sono le immagini delle telecamere di sorveglianza, pubblicate dalla pagina locale RUDNO. Nei secondi decisivi, l’autista compie un errore fatale che poteva trasformarsi in tragedia.

È la mattina del 1° agosto, poco prima delle 7. Un furgone di una ditta edile si ferma davanti a un passaggio a livello. Le sbarre sono abbassate e i segnali luminosi lampeggiano. Poco dopo transita il primo treno, le sbarre si sollevano e il conducente riparte. Ma i lampeggianti non si spengono: un nuovo convoglio è in arrivo. E infatti, pochi istanti dopo, le barriere si abbassano di nuovo, proprio mentre il mezzo è ancora impegnato sui binari.

Il conducente, inizialmente indeciso, tenta di liberare il passaggio, ma finisce con l'effettuare una manovra che si rivela disastrosa: prova infatti a posizionare il furgone in diagonale, forse per guadagnare spazio. In quel momento, il treno Intercity Świnoujście–Kraków Główny sopraggiunge a velocità sostenuta e lo colpisce in pieno nella parte posteriore. Il mezzo viene scaraventato contro le barriere laterali e finisce di traverso lungo i binari.

Per pura fortuna, l’autista esce illeso. Il convoglio centra solo la parte posteriore del mezzo, usata per il trasporto materiali, lasciando intatta la cabina di guida. I soccorsi arrivano in pochi minuti: vigili del fuoco, polizia e ambulanze. Una persona viene portata in ospedale per accertamenti, mentre i circa 200 passeggeri del treno vengono fatti proseguire su un altro convoglio. La linea ferroviaria subisce ritardi fino a un’ora.