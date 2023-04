Fratellini di 7 e 9 anni trovati morti in casa a Pasqua, arrestata la madre: aveva una pistola È successo a Hockenheim, in Germania. La stessa donna, 43enne, avrebbe allertato la polizia: “Ho fatto qualcosa di brutto”. Non è chiaro dove si trovasse il padre dei bambini al momento del delitto.

A cura di Biagio Chiariello

Due bambini di sette e nove anni sono stati trovati morti nel loro appartamento di Hockenheim, nel distretto di Rhein-Neckar, in Germania. Il tribunale distrettuale di Mannheim ha ora emesso un mandato d'arresto nei confronti della madre, 43enne, ora già in carcere.

La tragica scoperta è stata fatta domenica di Pasqua, la donna deve rispondere del duplice omicidio, come confermato ad SWR da una portavoce del pubblico ministero locale.

Il presidente del quartier generale della polizia di Mannheim, Siegfried Kollmar, ha detto che la 43enne aveva in mano una pistola quando la polizia è entrata nell'appartamento. È stata quindi allertata una task force speciale. Nel frattempo gli agenti erano già riusciti a disarmare la donna.

Secondo Kollmar, solo in seguito si è scoperto che si trattava di un'arma da fuoco. Secondo Swr, la polizia sarebbe stata allertata dalla stessa madre dei due bambini: "Ho fatto qualcosa di brutto", avrebbe detto. Quando gli agenti di polizia hanno perquisito la casa della donna, hanno trovato i bambini senza vita.

Il sindaco di Hockenheim, Marcus Zeitler (CDU), ha detto a SWR che la morte dei due bambini "qui nel nostro quartiere" lo ha "profondamente colpito non solo come capo del municipio, ma anche come padre".

Siamo tutti sotto shock. I miei pensieri e le mie preghiere sono con le due giovani anime, morte troppo presto, ma anche con le loro famiglie che stanno affrontando questa terribile perdita".

I pubblici ministeri non hanno rilasciato dettagli sulla morte dei due piccoli. Una portavoce dell'ufficio del pubblico ministero ha detto che l'autopsia "nel corso della giornata di martedì 11 aprile" fornirà ulteriori informazioni.

Non è chiaro dove si trovasse il padre dei bambini al momento del delitto.