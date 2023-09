Francia, Lina è sparita da 4 giorni: la 15enne stava andando in stazione per raggiungere il fidanzato Nel comune di Plaine, nel nord-est della Francia, sono intense le ricerche della 15enne sparita nel nulla sabato scorso. Doveva andare alla stazione a prendere un treno per Strasburgo per vedere il fidanzato. È stato quest’ultimo a dare l’allarme. Il telefono risulta spento.

Lina è una ragazzina francese di 15 anni ed è scomparsa. Sabato scorso, 23 settembre, era partita da casa sua, a Plaine, nel Basso Reno nella regione del Grand Est, nel nord del Paese, diretta in treno a Strasburgo dal suo fidanzato. È stata vista intorno alle 11.15 sulla strada per la stazione di Saint-Blaise-la-Roche, ma poi è sparita nel nulla. Il ragazzo non vedendola arrivare ha avvertito la famiglia ed è scattato l'allarme. La polizia è stata informata sabato intorno alle 14.00.

Lina è scomparsa da quattro giorni

Stando a quanto accertato il percorso che la giovane compie di solito per la stazione, lungo la strada D350 poi sulla pista ciclabile, è lungo 3 chilometri circa. Doveva compierlo tutto a piedi per poi salire sul treno per arrivare nella capitale alsaziana. Su quel convoglio però non non ci è mai salita sul treno e probabilmente non è neppure arrivata in stazione, inoltre non c'è traccia della sua presenza nei filmati delle videocamere di sorveglianza della zona.

C'è da dire che quel sentiero che Lina percorre per andare a prendere il treno attraversa una parte di bosco e in questo periodo è anche aperta la caccia. C'è quindi la preoccupazione che possa essere avvenuto un incidente. "Nessuna pista è privilegiata per il momento" ha dichiarato la procuratrice Aline Clèrot.

Le ricerche della 15enne in Francia

Lunedì pomeriggio sono partite le ricerche: attivata una squadra con 130 persone. Ieri in campo ne sono scese ben 380 con oltre una trentina di gendarmi. Ma senza successo. Sono anche al setaccio gli stagni nella zona del percorso fatto dalla 15enne.

La mamma ha parlato con la stampa:

Mia figlia Lina, 15 anni, è scomparsa sabato mattina. È uscita di casa alle 11. È andata alla stazione ferroviaria di Saint-Blaise-la-Roche. Alle 11.20 ha inviato un messaggio al suo ragazzo. Questo è l'ultimo contatto che abbiamo avuto con lei. Doveva prendere il treno per Strasburgo. Non è mai arrivata a Strasburgo. È bionda. In quel momento aveva i capelli legati. Indossava un piumino corto bianco. Una giacca grigia. vestito che le arrivava a metà polpacci. Aveva delle converse bianche. Tutte le persone che possono avere informazioni chiamino il numero riportato sull'appello. Vi ringrazio."

Il fidanzato di Lina ha detto raccontato di avere ricevuto l'ultimo messaggio mentre stava andando a prendere il treno. "Era un video in cui mi faceva vedere com'era vestita, era per la strada, contenta di venire a trovarmi. Ma non è mai scesa dal treno. Ho chiamato suo madre per dirglielo, ho fatto più volte il giro della stazione con la mamma di Lina al telefono".