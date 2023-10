Francia, il video della suora che placca l’ambientalista per difendere il cantiere della nuova chiesa I fatti sono avvenuti davanti al cantiere per la costruzione di un complesso religioso a Saint-Pierre-de-Colombier, nell’Ardèche. Il video del placcaggio (e dello scontro terminato con una caduta nel fango del manifestante) sta facendo il giro della Rete.

A cura di Biagio Chiariello

Una suora ha letteralmente placca un ambientalista che stava protestando contro la realizzazione di un centro religioso a Saint-Pierre-de-Colombier, nell’Ardèche, in Francia. I fatti sono avvenuti lunedì 16 ottobre nei pressi del cantiere legato al progetto voluto dalla comunità della Famiglia Missionaria di Notre-Dame.

Sono anni che la costruzione del centro religioso è motivo di controversia a Saint-Pierre-de-Colombier. Gli attivisti si oppongono al progetto che – secondo loro – altererebbe l'equilibrio della regione perché porterebbe troppa gente in loco. La basilica infatti permetterebbe di ricevere 3500 persone, quindi traffico di mezzi e inquinamento. Le religiose, al contrario, difendono il cantiere.

Lunedì è arrivato lo scontro.

Da una parte i membri del gruppo ambientalista Les Amis de la Bourges che si sono recati sul posto, superando le barriere di sicurezza per impedire il proseguimento dei lavori. Le suore però presenti a difendere il sito, hanno formato una catena umana per proteggere gli operai. Gli alterchi sono andati avanti oltre un'ora, fino al momento catturato da uno dei cronisti, caricato sul web e diventato virale: una della suore ha atterrato uno degli attivisti del collettivo ecologico.

"Non me lo aspettavo – ha dichiarato Sylvain Hérenguel, copresidente dell'Associazione per il futuro della valle di Bourges' -. Mi aspettavo che le religiose fossero un po' ragionevoli nei confronti dell'ordine pubblico. Il problema è che i religiosi hanno deciso diricorrere alla violenza. Sono stato aggredito 3 volte da cinque persone, che mi hanno preso, che volevano buttarmi fuori", ha aggiunto.

Poi è tornata la calma. Le suore continuano a circondare, a mo' di catena umana, la zona del cantiere. Sul posto sono poi arrivati anche alcuni agenti. C'è da dire che anche il Vaticano si era opposto alla costruzione del complesso, ritenuto troppo grande. Ma il permesso di costruzione è stato comunque convalidato nel dicembre 2018 dal municipio di Saint-Pierre-de-Colombier.