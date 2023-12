Francia, famiglia sterminata in un tragico incidente: morti padre, madre e i due figli Una famiglia di quattro persone – madre e padre di 62 e 71 anni, figlia di 32 e figlio di 34 – è stata sterminata a seguito di un incidente avvenuto sulla D307 nei pressi di Bailly (Yvelines), non lontano da Parigi. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Davide Falcioni

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

È drammatico il bilancio di un incidente stradale che si è verificato la scorsa notte alle porte di Parigi. Una famiglia di quattro persone – madre e padre di 62 e 71 anni, figlia di 32 e figlio di 34 – è stata sterminata a seguito di uno schianto avvenuto sulla D307 nei pressi di Bailly (Yvelines), non lontano dalla capitale francese. Tutte le vittime viaggiavano a bordo di una Renault Espace. Coinvolto nel sinistro anche uno studente di 22 anni al volante di una Peugeot 206: il giovane è in condizioni critiche all'ospedale Percy di Clamart (Hauts-de-Seine). Secondo i primi elementi dell'indagine, verso alla mezzanotte e mezzo, il conducente della Peugeot 206, che procedeva in direzione di Rocquencourt-Versailles, avrebbe perso il controllo del mezzo per ragioni ignote. La vettura si sarebbe spostata verso sinistra, oltrepassando il parapetto in cemento di 80 centimetri.

In seguito la Peugeot avrebbe violentemente colpito due veicoli provenienti in direzione opposta: prima un Renault Espace con quattro persone a bordo, poi una seconda auto sulla quale viaggiavano una madre con i suoi due bambini di 24 e 36 mesi. I soccorsi, compresi pompieri, gendarmi e personale medico d'urgenza, arrivati sul posto, hanno constatato il decesso dei quattro occupanti del Renault Espace. Il giovane conducente della 206, in condizioni critiche, è stato trasferito all'ospedale Percy a Clamart (Hauts-de-Seine). La madre, con i due figli in stato di shock, è stata visitata ed è già tornata a casa. L'intervento dei soccorsi si è concluso poco dopo le 5 del mattino.

Sul drammatico incidente è stata aperta un'inchiesta. Secondo le prime informazioni la causa dello scontro mortale potrebbe essere stata la velocità eccessiva alla quale procedeva la Peugeot guidata dal 22enne.