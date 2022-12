Francia, bimba di 16 mesi annega nella vasca da bagno. Aperta un’inchiesta Una bambina di 16 mesi è annegata nella vasca da bagno di una casa di Saint-Brandan, in Francia. A dare l’allarme la mamma: inutili i soccorsi.

A cura di Davide Falcioni

Immagine di repertorio

Erano le 18 e 30 di ieri, martedì 13 dicembre, quando i vigili del fuoco francesi sono stati chiamati da una donna che riferiva che sua figlia, di appena 16 mesi, era annegata nella vasca da bagno della casa in cui vivevano, a Saint-Brandan (Côtes-d'Armor).

I soccorritori si sono immediatamente recati nell'abitazione ma il medico dello Smur (Structures Mobiles d'Urgence et de Réanimation) non ha potuto fare altro che constatarne il decesso.

Nicolas Heitz, pubblico ministero di Saint Brieuc, ha reso noto che a seguito della tragedia è stata aperta un'inchiesta volta a ricostruire quello che è accaduto: l'ipotesi prevalente, al momento, è quella che la mamma della bambina si sia distratta qualche minuto, un tempo purtroppo più che sufficiente perché si consumasse il dramma.

Una settimana fa un bimbo annegato anche in Australia

L'incidente francese ricorda quello avvenuto la scorsa settimana nell'estrema periferia di Adelaide, in Australia: un bambino piccolo è stato lasciato solo nella vasca da bagno per una manciata di minuti e quando i genitori sono tornati era ormai annegato.

Come ha dichiarato un portavoce della polizia del South Australia, oltre ai paramedici sul posto sono intervenuti anche gli agenti di polizia in supporto in caso di trasporto immediato in ospedale ma purtroppo ogni sforzo si è rivelato vano.

I paramedici infatti hanno tentato di rianimare il bimbo ma poco dopo si sono dovuti arrendere e dichiararne il decesso sul posto. La polizia ha spiegato che non ci sono dubbi sul fatto che si sia trattato di un tragico incidente.