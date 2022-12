Tragedia in casa, bimbo muore annegato nella vasca mentre fa il bagno ad Adelaide I paramedici infatti hanno provato a rianimare il bimbo ma poco dopo si sono dovuti arrendere e dichiararne il decesso sul posto. “La morte del bambino è stata dichiarata non sospetta”, ha speigato il portavoce della polizia locale.

A cura di Antonio Palma

Una attività rilassante come un bagnetto in casa si è trasformata in tragedia nelle scorse ore in Australia dove un bambino piccolo, lasciato per qualche minuto da solo è morto annegato nella vasca da bagno della sua abitazione alla periferia nord-est di Adelaide, sulla costa dell'Australia Meridionale.

Il dramma si è consumato ieri, lunedì 5 dicembre, durante il bagnetto pomeridiano nell’abitatone di famiglia del piccolo, nel quartiere di Banksia Park, alla periferia estrema di Adelaide.

L’allarme è scattato intorno alle 17:50 ora locale, la mattina in Italia, quando alla centrale dei servizi di emergenza è arrivata la richiesta di aiuto da parte dei familiari del piccolo e sono partiti i soccorsi medici.

Come ha dichiarato un portavoce della polizia del South Australia, oltre ai paramedici sul posto sono accorsi anche gli agenti di polizia in supporto in caso di trasporto immediato in ospedale ma purtroppo ogni sforzo si è rivelato vano.

I paramedici infatti hanno provato a rianimare il bimbo ma poco dopo si sono dovuti arrendere e dichiararne il decesso sul posto.

La polizia ha spiegato che non ci sono dubbi sul fatto che si sia trattato di un tragico incidente anche se è stato preparato un apporto per il coroner.

“La morte del bambino è stata dichiarata non sospetta", ha detto infatti il portavoce della polizia. Per questo non sono stati rilasciate altre informazioni sulla vittima e la dinamica dei fatti e non sono state avviate altre indagini.

La tragedia ha sconvolto lo Stato australiano anche perché arriva ad appena due giorni da un altro tragico fatto che ha visto un bambino di 9 anni morire annegato in una piscina di un centro sportivo a nord-est di Adelaide. Il minore è morto sabato pomeriggio dopo essere stato estratto dall'acqua privo di sensi e nonostante il tentativo di rianimarlo da parte dei medici.