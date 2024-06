video suggerito

Francia, auto investe 12 bambini in bicicletta, sei feriti di cui tre gravi L’auto, guidata da una donna di 83 anni, ha travolto un gruppo di 12 bambini che si stava spostando in bicicletta nei pressi del centro cittadino di La Rochelle. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Davide Falcioni

60 CONDIVISIONI condividi chiudi

Un gruppo composto da 12 bambini in bicicletta, tutti accompagnati da adulti e in gita con un centro ricreativo, è stato investito questa mattina intorno alle 10 da un'auto a La Rochelle, nell'ovest della Francia. Ci sono diversi feriti grave.

Secondo quanto risulta a Bfmtv, almeno 6 giovanissimi ciclisti sono stati colpiti dall'auto: uno è rimasto ferito molto gravemente ed è stato evacuato in elicottero a Poitiers; altri 2 bambini sono in condizioni di assoluta emergenza e uno di loro è stato trasferito a Poitiers in ambulanza, mentre altri 3 bambini sono in condizioni reputate di emergenza relativa.

Stando a quanto riferisce Le Parisien i fatti sono avvenuti intorno alle 10 nei pressi del centro cittadino di La Rochelle, mentre i bambini si stavano recando ad una gara di orienteering in un parco pubblico. I minori erano accompagnati da due animatori ed "erano abituati a spostarsi in bicicletta. Lo fanno regolarmente", ha detto il municipio di La Rochelle. L'incidente è stato molto grave. La prefettura della Charente-Maritime ha annunciato in un comunicato stampa di aver “attivato il centro operativo dipartimentale (COD) e mobilitato tutti i servizi di sicurezza e di emergenza. È imperativo evitare la zona per consentire l’intervento dei servizi di emergenza". Sul posto hanno operato 32 vigili del fuoco, oltre a sette ambulanze e diversi mezzi di intervento.

Leggi anche Raffica di attacchi ucraini con droni e armi USA a Belgorod: almeno un morto e tre feriti

La conducente del veicolo che ha travolto i giovani ciclisti è una donna di 83 anni che in un primo momento è stata messa in custodia di polizia, misura che tuttavia è stata rapidamente revocata a causa del suo stato di salute. Sull'incidente è stata aperta un'inchiesta; andranno accertate la dinamica e le cause esatte dell'incidente.