Francia, 20enne massacra la famiglia con fucile e katana: 5 morti, tra cui 3 bimbi È villaggio di Douvres, Alpi francesi, circa 50 chilometri a Est di Lione. Il ragazzo è stato ucciso in seguito all’irruzione delle forze dell’ordine.

A cura di Enrico Tata

Tragedia nel villaggio di Douvres, Alpi francesi, circa 50 chilometri a Est di Lione e a un centinaio di chilometri a Ovest di Ginevra. Un ragazzo di 20 anni ha massacrato la sua famiglia con un fucile e una katana, una spada giapponese, poi si è barricato in casa. La polizia l'ha ucciso a colpi di pistola.

Un 20enne ha ucciso 5 persone con pistola e katana

Stando a quanto si apprende, le forze speciali della polizia francese erano presenti sul posto fin da martedì sera, ma sono intervenute soltanto oggi facendo irruzione all'interno dell'abitazione. Il sindaco del paese, Christian Limousin, ha dichiarato che il ragazzo ha ucciso cinque persone, tra cui tre bambini. L'identità delle vittime ancora non è stata resa nota. Sconosciuta anche l'identità del 20enne che ha commesso questa strage familiare. Secondo un testimone, il ragazzo lavorava per una catena di fast food in un paese civico.

L'assalto delle forze dell'ordine oggi in mattinata

Secondo le prime ricostruzioni, i negoziatori delle forze dell'ordine hanno cercato di parlare con il ragazzo per tutta la notte, ma non c'è stata alcuna risposta dall'interno della casa. In mattinata hanno lanciato l'assalto e hanno ucciso il 20enne che, presumibilmente, ha tentato di resistere. Secondo il primo cittadino quella famiglia viveva a Douvres dal luglio del 2020 e avrebbe "iniziato a investire nel villaggio", un paesino di mille abitanti sulle Alpi francesi. L'intero centro è stat transennato dalla serata di ieri in attesa dell'intervento risolutivo della polizia. Le indagini sul caso sono coordinate dalla procura di Bourg-en-Bresse, che non ha fornito ulteriori notizie in merito.