Francia, 16enne muore nella periferia di Parigi durante un inseguimento dalla polizia Il ragazzo non ha rispettato l’alt della polizia e si è dato alla fuga con una moto da cross. Inseguito, si è schiantato con un’altra auto delle forze dell’ordine.

A cura di Davide Falcioni

Ancora morti per mano della polizia in Francia. Un sedicenne della banlieue di Parigi ha perso la vita ieri sera in ospedale a causa delle gravi ferite riportate in seguito a un incidente mentre era in fuga, sulla sua moto da motocross, da un'auto della polizia che lo stava inseguendo. Stando a quanto emerso finora, il ragazzo non si era fermato all'alt per evitare un controllo e, fuggendo, si è scontrato ad Elancourt, nelle Yvelines, con un'altra auto delle forze dell'ordine che stava sopraggiungendo.

La procura di Versailles ha aperto due indagini: una per "resistenza all'arresto", affidata alla polizia territoriale di Yvelines, e l'altra per "omicidio colposo del conducente", affidata all'Ispettorato nazionale di polizia (IGPN). Due agenti di polizia sono stati presi in custodia nell'ambito di questa seconda indagine e sono stati interrogati.

La ricostruzione dell'incidente

L'incidente si è verificato intorno alle 18 e 40 di ieri. Il giovane, che ha subito un arresto cardio-respiratorio, è stato in un primo momento rianimato dai servizi di emergenza e poi portato in ospedale, ma è deceduto a causa delle ferite riportate, ha dichiarato l'ufficio del pubblico ministero. Un reparto mobile della gendarmerie è stato inviato a Elancourt per sedare eventuali disordini. La morte del sedicenne, infatti, arriva a poco più di due mesi da quella di Nahel M., 17 anni, ucciso a Nanterre da un poliziotto durante un fermo stradale il 27 giugno. Le immagini del motociclista che spara a bruciapelo al ragazzo, ampiamente diffuse sul web, hanno innescato un'ondata di rabbia in Francia, dove la morte di giovani immigrati durante le operazioni di polizia ha spesso scatenato rivolte urbane. Dopo la morte di Nahel, sono scoppiate rivolte nella regione di Parigi e nel resto del Paese.