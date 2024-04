video suggerito

Finlandia, sparatoria in una scuola vicino Helsinki: diversi feriti. Arrestato sospetto responsabile I fatti sono avvenuti nella mattinata di oggi, 2 aprile, in una scuola di Vantaa, città non lontana da Helsinki, nel sud della Finlandia. Ci sarebbero diversi feriti “tutti minorenni”, riportano i giornali locali. Una persona sarebbe stata già arrestata. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Biagio Chiariello

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

La polizia sul luogo della sparatoria

Sparatoria nella mattinata di oggi 2 aprile in una scuola in Finlandia. I fatti sono avvenuti presso la Viertola school di Vantaa, città non lontana da Helsinki situata nel sud del Paese scandinava. I media locali riportano che ci sarebbero alcuni feriti, tutti minorenni. Lo riferisce l’emittente “Yle”, riprendendo quanto reso noto dalla polizia di Ita-Uusimaa.

Secondo la polizia, il sospetto autore della sparatoria è stato arrestato e l’area è stata isolata. Le forze dell'ordine hanno esortato i cittadini a restare lontani dalla zona della scuola e a non aprire le porte delle loro case a sconosciuti. L'allarme è partito all'apertura dell'orario scolastico, alle 9:08 ora locale, le 8:08 ora italiana. La Viertola ospita almeno 800 alunni e all'interno vi lavorano circa 90 persone.

La scuola ha due punti di insegnamento, Liljatie Teaching Point e Jokiranta Teaching Point. Il giornale Helsing Sanomati, un testimone ha riferito che la sparatoria ha coinvolto Jokiranta dove "sono presenti auto della polizia e due ambulanze".

Leggi anche Chi sono i quattro sospetti terroristi arrestati a Mosca per la strage del Crocus City Hall

In aggiornamento