Finisce nel fiume ma nessuno se ne accorge, donna rimane aggrappata all'auto capovolta per 14 ore Le terribile esperienza capitata a un'automobilista dello stato della California. In quella pozione precaria e pericolosa è rimasta 14 ore fino a quando gli agenti del soccorso aereo della California Highway Patrol sono intervenuti sul posto.

A cura di Antonio Palma

Una donna statunitense è rimasta aggrappata alla sua vettura capovolta nel fiume per ben 14 ore, trascorrendo anche la notte in balia della corrente prima che i soccorsi potessero individuarla e raggiungerla. È la terribile esperienza capitata a un'automobilista dello stato della California che viaggiava nei pressi di Lake Del Valle, un serbatoio di stoccaggio situato a 10 miglia a sud-est di Livermore, nella contea di Alameda.

La polizia della California ha diffuso un video drammatico del recupero della donna che fortunatamente non ha riportato ferite serie. Come ricostruito dalle autorità locali, la donna è rimasta bloccata sul suo pick up lunedì sera, intorno alle 19 ora locale. Visto l'orario e la zona impervia e scarsamente frequentata, nessuno si è accorto di lei per ore e le ricerche sono scattate solo il mattino seguente quando è stata avvistata da qualcuno che si era accampato nelle vicinanze. A questo punto i soccorsi sono intervenuti e l'hanno portata in salvo.

Secondo la polizia, la donna aveva tentato di attraversare il torrente all'altezza di un guado ma l'acqua era già impetuosa dopo le recenti piogge. Il suo veicolo quindi è stato trascinato via dalla corrente e si è poi ribaltato nel torrente, dove lei è rimasta intrappolata. La signora è riuscita a uscire in tempo dal veicolo e a salire sullo stesso mezzo, completamente capovolto e circondato dall'acqua. In quella pozione precaria e pericolosa è rimasta 14 ore fino a quando gli agenti del soccorso aereo della California Highway Patrol sono intervenuti sul posto.

Gli agenti del soccorso aereo sono intervenuti con un elicottero, lavorando con la collaborazione di altre unità di soccorso a terra. Al loro arrivo la donna era ancora aggrappata disperatamente al veicolo che fortunatamente non era sommerso dall'acqua torbida che lo circondava.

Nel video, ripreso da una telecamera indossata sul casco di un soccorritore, si vede il momento in cui il tecnico è stato calato sul veicolo con un verricello. La donna quindi è stata issata e portata in salvo. Successivamente è stata trasportata in ospedale in ambulanza per le cure del caso. Secondo la polizia la donna ha riportato solo ferite lievi e un leggero stato di ipotermia.