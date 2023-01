Finge morte prima del compleanno: “Volevo vedere chi sarebbe venuto al funerale e non solo alla festa” In vista del suo compleanno, il brasiliano Baltazar Lemos ha finto il suo decesso, allestendo una vera e propria cerimonia funebre durante la quale ha sorpreso tutti presentandosi vivo e vegeto, tra la gioia di qualcuno e la rabbia di altri.

A cura di Antonio Palma

“Volevo solo sapere chi sarebbe venuto al mio funerale e non solo al mio compleanno", così un sessantenne brasiliano ha spiegato la singolare trovata che ha caratterizzato il suo sessantesimo compleanno: una finta morte per mettere alla prova amici e parenti.

Protagonista della storia è Baltazar Lemos che, in vista del suo compleanno, quest’anno ha deciso di festeggiarlo in maniera decisamente particolare, fingendo il suo decesso e allestendo una vera e propria cerimonia funebre.

“Inizialmente volevo preparare una grande festa, poi cinque mesi fa ho avuto l'idea. Ho fatto gli inviti per la festa e li ho spediti ma prima della data ho deciso di mettere in scena questa idea” ha raccontato l’uomo ai giornali locali dopo che la sua storia è diventata virale sui social.

Baltazar Lemos ha organizzato tutto nei minimi particolari e tenuto il segreto fino all’ultimo sorprendendo amici e parenti che lo piangevano al funerale, presentandosi in carne e ossa tra la gioia di qualcuno e la rabbia di altri.

Il piano ideato dall’uomo è iniziato il 9 gennaio, quando Lemos ha pubblicato una sua foto scattata fuori dall'ospedale Albert Einstein di San Paolo, facendo intendere che era stato ricoverato lì. Ovviamente tutti hanno iniziato a preoccuparsi anche se da parte sua non è arrivata alcuna spiegazione ufficiale. Poi il 17 gennaio sul suo account social è apparso un terribile annuncio che recitava “All'inizio di questo triste pomeriggio, Baltazar Lemos ci ha lasciato”.

La notizia improvvisa ha sconvolto amici e parenti che hanno inondato di ricordi e condoglianze i social. Il giorno dopo tanti di loro si sono riuniti in una piccola cappella nella sua città natale di Curitiba per quello che credevano fosse un funerale ma qui è arrivata l’incredibile sorpresa: Lemos è apparso davanti a tutti, vivo e vegeto, ha spiegato che era stato tutto uno scherzo e ha invitato tutti alla vera festa di compleanno.

“Ho partecipato a molte cerimonie funebri negli ultimi due anni e ad alcune erano presenti solo 2 persone. Volevo sapere chi sarebbe venuto da me. Per la mia festa di compleanno, molte persone mi avevano chiesto cosa volessi, e io ho detto loro che non volevo niente, bastava la loro presenza", ha dichiarato l’uomo.

Lo scherzo però non è stato apprezzato da tutti e tante sono state le critiche al 60enne che qualche giorno dopo ha deciso di scusarsi: "Sette giorni fa la mia vita è cambiata… a chi si sente offeso chiedo umilmente perdono, perdonando tutte le critiche ricevute. Grazie per tutte le manifestazioni di affetto, sostegno e rispetto, provenienti da amici o anche da persone che non conosco”.